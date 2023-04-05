Слон высказался об увеличении команд Winline Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд .

«Во-первых, по актуальной теме участия медийных клубов в Кубке России. 3-4 команды – это самый идеальный расклад. 2D и «Амкал» плюс еще два клуба, которые хорошо проявят себя в предстоящем сезоне.

Это точно будет интересно. Восемь команд – это действительно перебор, не нужно из профессионального турнира делать непонятно что. Да и вообще, участие команд без особой аудитории, в любом случае, уже изначально очень сомнительная история.

Зачем брать такие команды, если можно взять еще одну команду КФК, которая выиграла в своей области региональное первенство третьей лиги? Нет никакой разницы и профита в этом (с точки зрения проф. футбола).

Во-вторых, Goody, милый мой друг! Симпатизирует в целом то, что ты делаешь, но перестань уже называть ребят которые когда-то побывали в премьер-лиге звездами. Я понимаю, что ты скорее всего просто хайпишь на неосведомленности нашей аудитории, но ведь большинство из них максимально неузнаваемы.

Не то чтобы в медиафутбольном комьюнити, но и даже для тех, кто посматривал за премьер-лигой последние 10 лет. Сори, что ########, просто уже не могу читать эти сказки», – написал полузащитник 2Drots.