Слон о клубах Медиалиги в Кубке: «Восемь команд – это действительно перебор, не нужно из профессионального турнира делать непонятно что»

Теги ФОНБЕТ Кубок России «Слон» Владислав Ослоновский Амкал 2Drots Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Слон высказался об увеличении команд Winline Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

«Во-первых, по актуальной теме участия медийных клубов в Кубке России. 3-4 команды – это самый идеальный расклад. 2D и «Амкал» плюс еще два клуба, которые хорошо проявят себя в предстоящем сезоне.

Это точно будет интересно. Восемь команд – это действительно перебор, не нужно из профессионального турнира делать непонятно что. Да и вообще, участие команд без особой аудитории, в любом случае, уже изначально очень сомнительная история.

Зачем брать такие команды, если можно взять еще одну команду КФК, которая выиграла в своей области региональное первенство третьей лиги? Нет никакой разницы и профита в этом (с точки зрения проф. футбола).

Во-вторых, Goody, милый мой друг! Симпатизирует в целом то, что ты делаешь, но перестань уже называть ребят которые когда-то побывали в премьер-лиге звездами. Я понимаю, что ты скорее всего просто хайпишь на неосведомленности нашей аудитории, но ведь большинство из них максимально неузнаваемы.

Не то чтобы в медиафутбольном комьюнити, но и даже для тех, кто посматривал за премьер-лигой последние 10 лет. Сори, что ########, просто уже не могу читать эти сказки», – написал полузащитник 2Drots.

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1 комментарий

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Фут.Боль
Безумно интересно теперь мнение Моськи на этот счет.
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