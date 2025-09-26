  • Спортс
  • «Выглядит так, что Семак угадал. А проиграй он, говорили бы: «###, че он за ##### делает?» Смолов о победе «Зенита» над «Краснодаром»
43

Федор Смолов разочаровался уровнем футбола в матче «Краснодар» – «Зенит».

В матче 9-го тура Мир РПЛ победили гости (2:0). По голу забили Максим Глушенков и Луис Энрике.

«Меня разочаровало. У меня были ожидания от обеих команд с точки зрения уровня исполнителей в рамках нашего чемпионата. Содержательного футбола абсолютно не хватило.

Для вас выглядит так, что Семак угадал с Глушенковым и Энрике, после того, как они выиграли на выезде. А проиграй он, те же люди говорили бы: «###, че он за ##### делает?»

Для меня эти решения выглядят: «Я уже не знаю, че делать, ###! Давай поменяем местами, может так попробуем?» – сказал Смолов.

На неделе медиафутбольный клуб «БроукБойз» со Смоловым в составе вылетел из FONBET Кубка России, проиграв саратовскому «Соколу» из Pari Первой лиги (0:2).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ВидеоСпортс’‘
