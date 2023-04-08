«Главное, чтобы медийные команды не стали посмешищем». Гаджиев об участии медиафутбольных команд в Кубке России

Камил Гаджиев высказался о возможном увеличении медиафутбольных команд в Кубке России.

– Появилась новость, что 8 команд Медиалиги сыграют в Кубке России. Если вы получите приглашение, сыграете? От чего будет зависеть решение?

– Ну если получим, то, конечно, хотели бы.

– Как думаете, это вообще хорошая идея? Форза говорит, что только «Амкал» и 2Drots заслужили эту путевку.

– С точки зрения своего вклада в медийный футбол, наверное, «Амкал» и 2Drots в первую очередь. Потому что это команды-пионер медийного футбола. Плюс они уже играли в Кубке России. Более-менее себя проявили. Сейчас победы медийных команд над команда мастеров уже не становятся нонсенсом.

Тут главное без иллюзий. Если кто-то думает, что медийные команды будут стабильно обыгрывать команды мастеров, нас всех может ждать огромное разочарование. Все равно класс команд ниже.

Если нас пригласят, мы, конечно, не откажемся. Но сколько кругов пройдет такая команда? Ну один, если повезет – два. Главное, чтобы медийные команды не стали посмешищем.