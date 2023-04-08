«Если вышел в финал, значит, ты готов. Значит, ты сильный». Goody о представителях Медиалиги в Кубке России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Goody считает, что от Медиалиги в Кубке России должны играть финалисты

– Есть мнение, что в Кубке России должны участвовать только 2Drots и «Амкал». Что ты думаешь об этом?

– Считаю, что должны участвовать финалисты. Тот, кто выйдет в финал, те и должны участвовать.

По спортивным признакам определять. А не то, что кто-то хочет, кто-то идет. Такого не должно быть.

В финал вышел, добро пожаловать в Кубок! Если вышел в финал, значит, ты готов. Значит, ты сильный, – заявил лидер GOATS.

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5 комментариев

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_BoSToN_44
«По спортивным признакам определять»
Ну так вот и по спортивному принципу и участвуете, а не кричите везде про wild card
0
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Виталий Богуш
Ответ Клирик
Что такое гуди и гоатс?
кто-то пернул в медиалиги
0
-2
-2
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Ксяоми Ноутов
Пусть играют в финале двора, а в кубок России не лезут.
+1
-3
-2
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Клирик
Что такое гуди и гоатс?
+1
-1
0
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Очки Дани Алвеса
МЕДИАФУТБОЛ ЭТО НЕ РАЗДЕЛ ФУТБОЛ КАК ЖЕ ДОСТАЛО
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-2
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