«Если вышел в финал, значит, ты готов. Значит, ты сильный». Goody о представителях Медиалиги в Кубке России
Goody считает, что от Медиалиги в Кубке России должны играть финалисты
– Есть мнение, что в Кубке России должны участвовать только 2Drots и «Амкал». Что ты думаешь об этом?
– Считаю, что должны участвовать финалисты. Тот, кто выйдет в финал, те и должны участвовать.
По спортивным признакам определять. А не то, что кто-то хочет, кто-то идет. Такого не должно быть.
В финал вышел, добро пожаловать в Кубок! Если вышел в финал, значит, ты готов. Значит, ты сильный, – заявил лидер GOATS.
Ну так вот и по спортивному принципу и участвуете, а не кричите везде про wild card