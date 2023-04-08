«Если вышел в финал, значит, ты готов. Значит, ты сильный». Goody о представителях Медиалиги в Кубке России

Goody считает, что от Медиалиги в Кубке России должны играть финалисты

– Есть мнение, что в Кубке России должны участвовать только 2Drots и «Амкал». Что ты думаешь об этом?

– Считаю, что должны участвовать финалисты. Тот, кто выйдет в финал, те и должны участвовать.

По спортивным признакам определять. А не то, что кто-то хочет, кто-то идет. Такого не должно быть.

В финал вышел, добро пожаловать в Кубок! Если вышел в финал, значит, ты готов. Значит, ты сильный, – заявил лидер GOATS.