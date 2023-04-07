«Жесткий ливень, а один человек херачит по воротам – Дзагоев. Он мотивировал многих ребят из Осетии». Тигиев об Алане

Георгий Тигиев вспомнил, как Алан Дзагоев в одиночку тренировался под ливнем в Беслане

«Я маленький тогда был. Тренировки проводились неподалеку от дома, пять-семь минут ходьбы.

Помню, был сильный дождь, жесткий ливень прям, мы ехали с отцом вдоль поля, а там один человек херачит по воротам. Это был .

Алан послужил хорошей мотивацией не только для меня, но и для многих ребят из Осетии», – сказал бывший защитник « ».

Дзагоев сейчас выступает за «Рубин», Тигиев – за медиафутбольный клуб Fight Nights.