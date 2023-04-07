«Жесткий ливень, а один человек херачит по воротам – Дзагоев. Он мотивировал многих ребят из Осетии». Тигиев об Алане

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Алан Дзагоев Георгий Тигиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев вспомнил, как Алан Дзагоев в одиночку тренировался под ливнем в Беслане

«Я маленький тогда был. Тренировки проводились неподалеку от дома, пять-семь минут ходьбы.

Помню, был сильный дождь, жесткий ливень прям, мы ехали с отцом вдоль поля, а там один человек херачит по воротам. Это был Дзагоев.

Алан послужил хорошей мотивацией не только для меня, но и для многих ребят из Осетии», – сказал бывший защитник «Спартака».

Дзагоев сейчас выступает за «Рубин», Тигиев – за медиафутбольный клуб Fight Nights.

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17 комментариев

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космонавт на дереве
Вот только почему-то перестали появляться новые талантливые осетинские футболисты. Раньше были Габулов, Джанаев, Касаев, Дзагоев, Камболов, Цаллагов, а сейчас один Магкеев из перспективных. И в целом количество осетинских футболистов сократилось в Премьер-Лиге по сравнению с теми годами
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Красная стрела
Ответ Анатолий Дмитриевич
так осетин ее и угробил)
Вот я и не понимаю. Сидит в думе, связи... Что он там, не может что нибудь продвинуть? Что он вообще способен решать на государственном уровне, если даже не может решить проблемы своего региона. 🤷🏿‍♂️В сфере, где он всё же величина и специалист. Обладатель кубка уефа, впервые в истории... Да у него многие кабинеты должны быть открыты.
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Красная стрела
Ответ xfwd8bd8m4
Там сейчас одна из лучших академий из северокавказских республик. Собирают всех лучших из Осетии и Кабардино-Балкарии.
Успеха. Но без финансирования главной команды - это не поможет. Ребята разбегутся.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Красная стрела
Осетия вообще футбольный такой регион. Может самый футбольный из всех Кавказских. Должна там сильная команда быть конечно. Противостояния там будут огонь. Помните соперничество со Спартаком тем же?
так осетин ее и угробил)
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ws357
Ответ xfwd8bd8m4
Там сейчас одна из лучших академий из северокавказских республик. Собирают всех лучших из Осетии и Кабардино-Балкарии.
Только из этих двух республик чтоли?
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xfwd8bd8m4
Ответ Красная стрела
Осетия вообще футбольный такой регион. Может самый футбольный из всех Кавказских. Должна там сильная команда быть конечно. Противостояния там будут огонь. Помните соперничество со Спартаком тем же?
Там сейчас одна из лучших академий из северокавказских республик. Собирают всех лучших из Осетии и Кабардино-Балкарии.
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&_Bishep_&
Мотивации в Осетии хватало и после 1995 года
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utsh44psmr
Время осетинских пирогов
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-3
-3
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Tigo_Volchara93
С учетом того что Алан переписанный, как и 90% осетинских футболистов ( те же Гатаговы) он реализовал себя на 200-300% от возможного
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воен
Ответ Exciter
Дзагоев -легенда ЦСКА, харизматичный и талантливый! Жаль, что травмы не давали ему играть
Сам Алан тоже подзабивал немного на своё здоровье, зная о предрасположенности к лишнему весу.
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f0rmoceft
Если бы не травмы, мог бы в Европе феерить
+3
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Exciter
Дзагоев -легенда ЦСКА, харизматичный и талантливый! Жаль, что травмы не давали ему играть
+8
-1
+7
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Aleksey Yashin
Надо было так:
а там один человек херачит по воротам. Этим человеком оказался...Алан Дзагоев
+2
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Красная стрела
Осетия вообще футбольный такой регион. Может самый футбольный из всех Кавказских. Должна там сильная команда быть конечно. Противостояния там будут огонь. Помните соперничество со Спартаком тем же?
+4
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+3
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jonnysilverhand01
Время офигительных осетинских историй …
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Metalloid
Лучший бомбардир Евро, если что.
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antitoxic
На Тигиева мотивации не хватило, его мотивировали Московские соски
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