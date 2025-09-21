Chertanovo и «Альтерон» встретятся в ответном матче дивизиона претендентов Кубка Лиги
Chertanovo сыграет против «Альтерона» в 4-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Дивизион претендентов, 4-й тур, вторые матчи
21 сентября, воскресенье
Chertanovo – «Альтерон» – 14:30 (первый матч – 0:1)
Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости