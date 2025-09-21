«Лукашенко мог подумать, что играла сборная Беларуси, а это 2Drots и Lit Energy». Некит о матче Медиалиги в Минске

Некит поделился эмоциями от матча WINLINE Кубка Лиги в Беларуси.

– Ты говорил, что Владимир Путин, возможно, знает о 2Drots. Как ты думаешь, Александр Лукашенко мог смотреть сегодня матч?

– Я думаю, Путин знает, потому что идея сыграть где-то на краю земли [в 2023 году в рамках FONBET Кубка России 2Drots играли против кировского «Динамо» на плавучем доке в Белокаменке Мурманская область – Спортс’‘] обсуждалась именно на верхушках. И когда этот матч состоялся, ему папочку положили с результатами, а там мы, 2Drots, такие счастливые.

А сегодня Александр Лукашенко сидит такой: «Там что, сборная Беларуси с кем-то играет?» А мы такие: «Нет, 2Drots с Lit Energy!» Может, даже на видосики наши потом залипнет.

Я думаю, точно сегодня пошумели. Но это все благодаря людям, которые пришли и заполнили этот стадион. Минск, Беларусь – просто большая любовь. Сумасшедшая поддержка и любовь зрителей тут чувствуется. Я даже не знаю, в каждом ли городе России это чувствуется, – сказал президент 2Drots.

Вчера 2Drots обыграли Lit Energy в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги в серии послематчевых буллиталити, основное время закончилось нулевой ничьей.

Игра прошла в столице Беларуси на Национальном футбольном стадионе (Минск) и собрала 22 719 болельщиков на трибунах.

2Drots вышли в плей-офф с первого места в группе. Lit Energy сыграют в нижней сетке турнира.

Цифра дня: 22 719 зрителей на Медиалиге в Минске! Третий по посещаемости матч в Беларуси в 2025-м