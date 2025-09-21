«Анжи» попробуют отыграться после разгромного проигрыша от «Матч ТВ» (0:7)
«Анжи» и «Матч ТВ» встретятся в ответном матче 4-го тура WINLINE Кубка Лиги.
Дивизион претендентов, 4-й тур, вторые матчи
21 сентября, воскресенье
«Анжи» – «Матч ТВ» – 0:0 (первый тайм, первый матч – 0:7)
«Анжи»: Трубицын, Елисеев, Тигиев, Муртузалиев, Дзасохов, Черчесов, Черкашин, Пухаев, Массуренко, Мамедов, Сильченко.
«Матч ТВ»: Пузин, Рзаев, Багдашкин, Спирин, Михайлов, Кирсанов, Рыбаков, Леонтьев, Василенко, Сичкар, Карат.
Матч проходит в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
