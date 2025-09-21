«В Лиге чемпионов попадают, вот и я так же попал». Хавбек «Эгриси» Полунин о голе «Титану»
Олег Полунин сказал, что просто попал, описывая гол в ворота «Титана».
– Расскажи, как это было?
– Пешком дошел, попал и все. Как в Лиге чемпионов попадают, вот и я так же попал. Но я в Медиалиге.
– Согласен с тем, что твой гол лучший за всю историю Медиалиги?
– Я немного видел голов. Помню финал с командой «Титан», там попали похожим образом в девятку. И это был лучший гол турнира, так как он был решающим. А это гол как гол. Главное, чтобы результат был.
– Что нужно сделать, чтобы во втором тайме такой же забить?
– Главное результат. Если получится забить и команде помочь, то будет хорошо, – сказал полузащитник «Эгриси».
Полунин забил в матче 4-го тура дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги «Эгриси» – «Титан».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Winline Медиалига
