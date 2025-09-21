«Титан» и «Эгриси» поборются за выход в следующий тур Кубка Лиги
«Титан» встретится с «Эгриси» в 4-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Дивизион претендентов, 4-й тур, вторые матчи
21 сентября, воскресенье
«Титан» – «Эгриси» – 17:30 (первый матч – 2:2, 2:4 Б)
Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
