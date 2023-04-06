Бирюков – 36-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Фрол – 39-й

Теги Кирилл Бирюков Амкал 2Drots Winline Медиалига GOATS Родина Медиа Tamo Junto Матч ТВ «Фрол» Максим Фролов «Скоропуп» Илья Скоропупов Алишер Рахимов Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона

40-е место: Лопес (GOATS) – 1 гол, 2 голевых передачи

39-е место: Фрол (2Drots) – 3 гола, 1 голевая передача

38-е место: Илья Скоропупов (Watch TV) – 1 гол, 3 голевые передачи

37-е место: Алишер Рахимов (Tamo Junto) – 1 гол, 2 голевые передачи

36-е место: Кирилл Бирюков («Родина Медиа») – 3 гола, 3 голевые передачи

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

Тарасов – 43-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Кузя – 42-й

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