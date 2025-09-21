«Ждал предложения от «Амкала». Было от Lotus, но это не гранд». Кирс об уходе из СКА

Хавбек «Матч ТВ» рассказал, что ждал предложения от «Амкала» после игры с ЦСКА.

«У меня закончился контракт со СКА. Не договорились по условиям продления, поэтому я ушел. Мне приятно работать с тренерским штабом «Матч ТВ», еще со времен работы в СКА, поэтому я здесь.

Были предложения от клубов из верхней сетки, от Lotus , но, наверное, это не гранд. После товарищеской игры за «Амкал» против ЦСКА ждал предложения от них, но оно не поступило.

В «Матч ТВ» мне все нравится: прекрасный клуб, отличный тренировочный процесс»», – сказал игрок «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

По сумме двух матчей WINLINE Кубка Лиги «Матч ТВ » разгромно обыграл «Анжи» (8:1) и вышел в плей-офф нижней сетки, где встретится с «Амкалом ».