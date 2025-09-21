0

«Ждал предложения от «Амкала». Было от Lotus, но это не гранд». Кирс об уходе из СКА

Хавбек «Матч ТВ» рассказал, что ждал предложения от «Амкала» после игры с ЦСКА.

«У меня закончился контракт со СКА. Не договорились по условиям продления, поэтому я ушел. Мне приятно работать с тренерским штабом «Матч ТВ», еще со времен работы в СКА, поэтому я здесь.

Были предложения от клубов из верхней сетки, от Lotus, но, наверное, это не гранд. После товарищеской игры за «Амкал» против ЦСКА ждал предложения от них, но оно не поступило.

В «Матч ТВ» мне все нравится: прекрасный клуб, отличный тренировочный процесс»», – сказал игрок «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

По сумме двух матчей WINLINE Кубка Лиги «Матч ТВ» разгромно обыграл «Анжи» (8:1) и вышел в плей-офф нижней сетки, где встретится с «Амкалом».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoФК Матч ТВ
logoWinline Кубок Медиалиги
возможные трансферы
logoLotus Music
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logo«Кирс» Никита Кирсанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots переиграли Lit Energy в Минске, «СиндЕкат» обыграл «Амкал» в 3-м туре Кубка Лиги
сегодня, 08:24
Главные новости
Chertanovo и «Альтерон» встретятся в ответном матче дивизиона претендентов Кубка Лиги
23 минуты назадLive
«Анжи» с разгромом вылетели из Кубка Лиги, проиграв «Матч ТВ» (1:8)
1сегодня, 10:50
«Лукашенко мог подумать, что играла сборная Беларуси, а это 2Drots и Lit Energy». Некит о матче Медиалиги в Минске
22сегодня, 10:31
Fight Nights сыграют со СКА в ответном матче в 4-м туре Кубка Лиги
сегодня, 08:48
«Титан» и «Эгриси» поборются за выход в следующий тур Кубка Лиги
сегодня, 08:44
2Drots переиграли Lit Energy в Минске, «СиндЕкат» обыграл «Амкал» в 3-м туре Кубка Лиги
сегодня, 08:24
Станос о матче с 2Drots: «Еле спаслись, #####, играя против нас в большинстве. Как же везет этим типам в Tiffany»
вчера, 19:33
Ари предложил Марио Фернандесу сыграть в Медиалиге
2вчера, 19:03
2Drots обыграли Lit Energy по буллиталити в третьем туре Кубка Лиги
вчера, 17:55
«Мне #####». Некит ответил Сибскане на критику 2Drots
вчера, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
119 сентября, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
219 сентября, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
119 сентября, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36