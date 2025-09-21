«Какой гол, ## твою мать!» Жена Генича попросила его не материться во время трансляции матча Медиалиги

Ирина Генич попросила мужа не материться в эфире.

Случилось это во время матча дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги «Титан » – «Эгриси».

После гола хавбека «Эгриси» Олега Полунина Генич закричал от восторга: «Аааа Какой гол, ## твою мать! Охренеть!»

Через несколько минут в эфире Генич сказал, что ему написала жена и попросила не ругаться в эфире.

«В официальном матче так подстроиться, попасть. Я даже ругнулся. Приношу свои извинения. Я обычно себя сдерживаю, а тут Пойда сидит, все из-за него», – сказал Генич в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.