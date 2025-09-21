«Какой гол, ## твою мать!» Жена Генича попросила его не материться во время трансляции матча Медиалиги
Ирина Генич попросила мужа не материться в эфире.
Случилось это во время матча дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги «Титан» – «Эгриси».
После гола хавбека «Эгриси» Олега Полунина Генич закричал от восторга: «Аааа Какой гол, ## твою мать! Охренеть!»
Через несколько минут в эфире Генич сказал, что ему написала жена и попросила не ругаться в эфире.
«В официальном матче так подстроиться, попасть. Я даже ругнулся. Приношу свои извинения. Я обычно себя сдерживаю, а тут Пойда сидит, все из-за него», – сказал Генич в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
