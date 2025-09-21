Fight Nights сыграют со СКА в ответном матче в 4-м туре Кубка Лиги
Fight Nights и СКА поборются за выход в следующий тур WINLINE Кубка Лиги.
Дивизион претендентов, 4-й тур, вторые матчи
21 сентября, воскресенье
Fight Nights – СКА – 20:30 (первый матч – 3:2)
Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
