Даниэл Карвальо: «Если бы в Бразилии команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, 90% игроков искали бы новую работу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Даниэл Карвальо ВЭБ Арена 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Даниэл Карвальо высказался об игре ЦСКА с медиафутбольным клубом 2Drots.

Армейцы проиграли клубу Winline Медиалиги (1:2) в товарищеском матче.

«Никому не нравится проигрывать, но у них [2Drots] достаточно хорошая команда. Нельзя сказать, что если они любители, то обязательно плохо играют.

В Бразилии медиафутбол воспринимают как шутку. Здесь же все куда более серьезно. Я слышал, что 2Drots участвовали в серьезном турнире и даже прошли несколько этапов.

В Бразилии, конечно, такого никогда не было, потому что если бы в Бразилии профессиональная команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, то 90% игроков уже искали бы новую работу», – сказал бывший хавбек красно-синих.

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13 комментариев

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All These Things I Hate
Ответ Сергей Логинов
Деду бы на диету сесть и в РПЛ не потеряется
Он и так норм выглядел)
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Verhovn
А может он прав? 😄
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Лига Мастеров
Ответ Егор Егор
В Бразилии проф. команды не проигрывают даже в товарняках против явных аутсайдеров? Да ни за что в жизни не поверю.
Проф возможно их там много. Но чтоб условный Ботафого или Флумененсе любителям этого бы не простили фаны
+2
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Лига Мастеров
Ответ Сергей Логинов
Деду бы на диету сесть и в РПЛ не потеряется
Он и без диеты лучше 80% полузащитников ЦСКА эти на 5 метров точно отдать не могут а он может и на 40 в ногу вложить
+9
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Владимир Лоншаков
Не только 90%,но тренер заодно, люди пришли посмотреть, как играют в футбол, а не в цирк, где одни стараются, а вторым-всё это смешно и не интересно, зачем тогда надо было болел на трибуны собирать, играли бы на "Окябре", как обычную тренировку, только с элементами цирка, в исполнении ЦСКА.
+4
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Metalloid
Сказал Даниэль и улыбнулся пришедшей смс )
+6
0
+6
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Егор Егор
В Бразилии проф. команды не проигрывают даже в товарняках против явных аутсайдеров? Да ни за что в жизни не поверю.
+1
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МТБ
Да ладно, после товарняка делать выводы?
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alex_fanat_cska
Так и в ЦСКА 2002-2018 90% игроков уже искали бы новую работу
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Сергей Логинов
Деду бы на диету сесть и в РПЛ не потеряется
+21
-1
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Willson MD
Не только в Бразилии. Почему то в России особое отношение к футболу в "верхах" при том что на футбол в целом населению наплевать, на ЧР не ходят, платных трансляций не покупают
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Go-go-love
Правильно сказал.
+3
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nicksam
Я смотрел игру и удивлялся. У игроков ЦСКА ещё так знатно припекало, когда они проигрывать начали. Кроме Карвалью + Чалова даже и отметить некого за этот матч..
+25
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