Даниэл Карвальо: «Если бы в Бразилии команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, 90% игроков искали бы новую работу»

высказался об игре ЦСКА с медиафутбольным клубом 2Drots.

Армейцы проиграли клубу (1:2) в товарищеском матче.

«Никому не нравится проигрывать, но у них [2Drots] достаточно хорошая команда. Нельзя сказать, что если они любители, то обязательно плохо играют.

В Бразилии медиафутбол воспринимают как шутку. Здесь же все куда более серьезно. Я слышал, что 2Drots участвовали в серьезном турнире и даже прошли несколько этапов.

В Бразилии, конечно, такого никогда не было, потому что если бы в Бразилии профессиональная команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, то 90% игроков уже искали бы новую работу», – сказал бывший хавбек красно-синих.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?