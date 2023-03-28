Широков о матче ЦСКА – 2Drots: «Это не позор, но для профессиональных футболистов это плохо»

Роман Широков считает, что поражение ЦСКА от 2Drots – это плохо.

– Нехорошая история для ЦСКА. Проигрывать любителям, пусть и несколько ребят там и готовы играть на профессиональном уровне, плохо – тем более, армейцы играли практически основным составом. Это не позор, но для профессиональных футболистов это плохо.

– Что думаете о вайлд кард для 2Drots в РПЛ?

– Для начала было бы неплохо сыграть сезон во Второй лиге. Надо пройти все стадии. Да, ходят болельщики, но надо смотреть весь сезон – готова ли команда выдержать график, сохранится ли интерес болельщиков в случае неудач, – сказал экс-футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России.

На выходных медиафутбольный клуб 2Drots обыграл в товарищеском матче ЦСКА (2:1).

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА