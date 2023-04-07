Карвальо о поражении от 2Drots: «Игроки ЦСКА испытывали чувство стыда. В перерыве я сказал, что такая игра может лишить работы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Даниэл Карвальо 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Даниэл Карвальо рассказал, что футболистам ЦСКА было стыдно проигрывать 2Drots

– Я знал, что мы сыграем против любительской команды, которая уже участвовала в официальных турнирах. Я был удивлен качеством их игры, но для ЦСКА неприемлемо проигрывать в таких матчах.

– Я думаю, что такие команды есть на каждом пляже в Бразилии.

– Нет, в Бразилии таких команд блогеров нет. Здесь важна атмосфера праздника. Особенно поразило то, как они радовались забитым голам. Было здорово.

Изначально планировалось, что я выйду на 20 минут, но мы проигрывали 0:2, поэтому мое игровое время сократилось.

Однако важен был сам праздник, что я вернулся в Москву, посетил новый стадион. Это того стоило. Конечно, хотел сыграть больше, но не вышло.

К таким матчам нужно относиться так же профессионально. В перерыве в раздевалке я сказал, что эта игра не принесет никому предложений о работе, но может работы лишить.

Игроки ЦСКА испытывали чувство стыда от произошедшего. В любом случае тренер даст оценку каждому игроку. Уверен, что следствием этому могут быть какие-то изменения, – сказал бразилец.

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4 комментария

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воробей джек
Ох,Даниэль,как все изменилось! ЦСКА времен Газаева оказывается был идеален,а я еще имел глупость воротить нос. Сейчас даже мечтать не приходится о той игре и том ЦСКА! Иногда пересматриваю архивные игры той поры и восхищаюсь тем футболом! Даже не верится,что это было именно так.
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Hitgoe Himgob
Ответ Severfan
каким же душевным получился приезд Даниэля в Россию) может свою карьеру он и профукал после яркой вспышки, но остался хорошим человеком, видно было по поведению)
Хоть и фанат Спартака, но те игры зимой/весной 5го года и особенно игра Карвальо до сих пор вспоминаются с огромной теплотой. Белой завистью к Коням что получили такого игрока.
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+8
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Severfan
каким же душевным получился приезд Даниэля в Россию) может свою карьеру он и профукал после яркой вспышки, но остался хорошим человеком, видно было по поведению)
+18
0
+18
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Николай Володин
Золотые слова!!!!
+3
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