Хавбек 2Drots Стиль о словах Аршавина: «Он человек футбольный, но воспринимает это так прямолинейно, становится смешно. Почему нельзя просто респектнуть? Всегда нужно искать оправдания?»

Хавбек 2Drots Алекс Стиль отреагировал на высказывания .

Экс-игрок сборной России заявил, что матч ЦСКА – 2Drots не вызвал у него интереса, а «клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного».

Чемпион Winline Медиалиги обыграл армейцев в товарищеском матче (2:1).

Алекс Стиль: «Мне не понравилось, как высказался Аршавин на эту тему [победы 2Drots в матче с ЦСКА], сказал: «Вы что реально думаете, что 2Drots в РПЛ?»

Федос (голкипер « » – прим. Sports.ru): «Честно говоря, Аршавин за все время, что высказывается, он про медиафутбол ни одного хорошего слова не сказал, когда уезжал [в «Ботев»], он его тоже поливал».

Алекс Стиль: «Мне странно, он человек футбольный, достаточно образованный, человек, у которого есть огромный опыт за спиной, и он воспринимает какие-то такие вещи так прямолинейно, что даже в моменте становится смешно.

Понятное дело, что 2Drots пока не может играть в РПЛ. Почему нельзя как просто респектнуть пацанам, которые выиграли, и все? Почему нужно найти оправдания? Да давай они еще 10 матчей сыграют и посмотрим!

Чувак, мы сыграли сегодня, выиграли, просто скажи: «Красавцы, чуваки, вы молодцы». Все. Никто не требует восхвалять нас и говорить, что мы в восьмерке РПЛ будем идти. Все прекрасно понимают, просто нужно дать людям порадоваться».

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!» Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА