Хавбек 2Drots Стиль о словах Аршавина: «Он человек футбольный, но воспринимает это так прямолинейно, становится смешно. Почему нельзя просто респектнуть? Всегда нужно искать оправдания?»

Теги ЦСКА Андрей Аршавин Василий Уткин премьер-лига Россия Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Прокоп Медиафутбол

Хавбек 2Drots Алекс Стиль отреагировал на высказывания Андрея Аршавина.

Экс-игрок сборной России заявил, что матч ЦСКА – 2Drots не вызвал у него интереса, а «клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного».

Чемпион Winline Медиалиги обыграл армейцев в товарищеском матче (2:1).

Алекс Стиль: «Мне не понравилось, как высказался Аршавин на эту тему [победы 2Drots в матче с ЦСКА], сказал: «Вы что реально думаете, что 2Drots в РПЛ?» 

Федос (голкипер «Амкала» – прим. Sports.ru): «Честно говоря, Аршавин за все время, что высказывается, он про медиафутбол ни одного хорошего слова не сказал, когда Прокоп уезжал [в «Ботев»], он его тоже поливал».

Алекс Стиль: «Мне странно, он человек футбольный, достаточно образованный, человек, у которого есть огромный опыт за спиной, и он воспринимает какие-то такие вещи так прямолинейно, что даже в моменте становится смешно.

Понятное дело, что 2Drots пока не может играть в РПЛ. Почему нельзя как Василий Уткин просто респектнуть пацанам, которые выиграли, и все? Почему нужно найти оправдания? Да давай они еще 10 матчей сыграют и посмотрим!

Чувак, мы сыграли сегодня, выиграли, просто скажи: «Красавцы, чуваки, вы молодцы». Все. Никто не требует восхвалять нас и говорить, что мы в восьмерке РПЛ будем идти. Все прекрасно понимают, просто нужно дать людям порадоваться».

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!» Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

 

 

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21 комментарий

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Hong Kil
Фигассе, клованы требуют уважения.
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Kit244098
Человек высказал свое мнение. Нравится оно тебе или нет, но это его мнение. И его надо принимать. Только дураки живут все время в розовых очках, а жизнь всегда их бьет больно по заднице. За глупость. Мальчик, ты как наша власть. Та тоже правду о себе, любимой, слушать не любит. Ты для полного счастья объяви еще Аршавина инагентом))
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Юрий Кечко
Потому что Андрей Сергеевич единственный эксперт который говорит все вот на сто процентов прямо как думает
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Do Cent
Сидите вы в своей песочнице! Какое кому дело до вас.
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Bucefall
Ну выпрашивать респекты тоже как то палевно. Победили молодцы, чего ныть то над тем что кто то посмел не респектнуть
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Alex1893
Ответ Ligalaiz
всё верно говорит Стиль Аршавин просто зеркало типичного сумбурного русского менталитета пацаны в 2Дротс просто из нового поколения, у них нет серого совка в ДНК.
Какого нового поколения? Этому Стилю тридцатник в следующем году стукнет. Это не новое поколение, это великовозрастные дебилы
+4
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sergey80
Федос,наркоз,кокос и передоз..откос и попадос.... Легенды!!!!
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Шухрат Казыев
Аршавина спросили. Он своё мнение высказал.
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Dexter Dallas
За что респектовать когда даже карвальо играл. Это даже не товарисческий матч. Как дети малые. Либо взрослые быки с мозгами детей. А самое печальное, что они этого и не поймут. Даже если ЦСКА скажет, что им было все равно на матч.
+3
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Мукунку хороший
Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые.(с)
+7
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Мосгорсуд
Так Аршавин правильно сказал, ЦСКа вышел на это шоу как на прогулку, результат вторичен был и особо визг поднимать как Уткин не стоит, это даже не товарняк был, а шоу ради приезда Карвальо, нужен был бы ЦСКА результат, они бы его добились Стиль. Медийщики любят чтобы их хвалили
+14
0
+14
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ЕгориЙ
Ноунеймы жалуются, что лучший российский игрок РПЛ за последние лет 20, объективно оценил их уровень)
+13
0
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deadjoker
Когда люди перестали воспринимать некоторые вещи прямолинейно появились ЛГБТ, трансгендеры и прочее…
+6
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Иван Шумков
Потому что вы всех задрали своими необоснованными претензиями на РПЛ на основании одного товарняка, а теперь пытаетесь отъехать на теме "ну мы же несерьёзно".
+7
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Number_2
Алекс Стиль)))) лол
+1
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d.xoxlov
Как же ущербно это выглядит. Ай-ой, почему нельзя? Да потому, что Аршавин так думает, как говорит. Потому.
Может ему ещё ттд толстого Карвальо всерьёз разбирать надо было? И, обязательно, с респектом.
+15
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Кирилл Голивец
Ответ Ligalaiz
всё верно говорит Стиль Аршавин просто зеркало типичного сумбурного русского менталитета пацаны в 2Дротс просто из нового поколения, у них нет серого совка в ДНК.
Это Аршавин-то совок? И почему такие, как вы, считаете конкретную искусственность в эмоциях, наглость и невоспитанность за раскованность? Если эти товарищи будут сс...ть при всех, это тоже будет новый крутой менталитет?
+10
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fidgety_heart
Аршавин сказал, что не Прокоп не уровень чемпионата Болгарии и где в итоге Прокоп?
Трезвый взгляд на вещи, конечно неприятен для медиалигеров
+44
0
+44
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Ligalaiz
всё верно говорит Стиль

Аршавин просто зеркало типичного сумбурного русского менталитета

пацаны в 2Дротс просто из нового поколения, у них нет серого совка в ДНК.
+4
-12
-8
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dreamstep
Задолбали все эти Федосы и Алексы Стили.
+31
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powder94
всем параллельно на вас, просто лишний хайп, который никому не сдался
+50
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