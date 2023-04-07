«Я тоже хочу уайлд-кард в РПЛ! Буду играть один против всех!» Быстров о просьбе 2Drots

Теги ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия РФС Александр Дюков 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Быстров высказался о желании 2Drots получить уайлд-кард для участия в Мир РПЛ

– Была информация, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют еще больше команд из Медиалиги. Как вы к этому относитесь? 

– Ну, хорошо, будут и будут. Вылетят из какой-то стадии, вот и все.

– Удивил результат матча ЦСКА – 2Drots?

– Нет, не удивил. Потому что это подготовительный матч для ЦСКА. Конечно, они должны обыгрывать таких соперников. Не знаю, видимо, не настроились.

– Уровень медиафутбола растет?

– Ну, как он может расти? Он находится на своем уровне, на котором и должен находиться.

– А как относитесь к медиафутболу? 

– Абсолютно нормально.

– Сыграли бы?

– Нет.

– Почему?

– Я хоккеист потому что.

– Но там же была команда от РФС. 

– Чтобы играть, надо быть готовым, а я не готов. У меня пять лишних килограммов.

– 2Drots просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.

– Я тоже хочу!

– А за кого будете играть? Вы же говорили, что не готовы.

– За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех, – сказал бывший хавбек сборной России.

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии

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9 комментариев

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Никита Буркин
Ответ mastersolist
вайлд кард это как вообще переводится? дикая карта или что? и с чего вдруг в рпл по карте вход?
Так называет спец приглашение на участие в турнире, тому кто туда по регламенту или отбору сам не прошел
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mastersolist
вайлд кард это как вообще переводится? дикая карта или что? и с чего вдруг в рпл по карте вход?
0
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jonnysilverhand01
Ху из ё диллер ?
+1
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WhatZ
Ну конечно, когда Краснодар проталкивали из лиги в лиги, то все ок. А как сейчас реально медийный 2Drots просит вайлдкарт, так точно нет. Бред и двойные стандарты.
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MU<3
Ответ MU<3
Возьми Петра Быстрова из Рубина и Марата Быстрова из Ахмата, уже втроём полегче будет 😊
Питаться можно кашей быстрого приготовления — Быстров, со вкусом клубники или черники советую ☺☺☺
+4
-1
+3
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Cruel Snake
1 тайм
Один против всех играет, минут через 20, лежит без сознания. Пять лишних килограмм при этом сбросив прямо в шорты на поле
+2
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0
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MU<3
Возьми Петра Быстрова из Рубина и Марата Быстрова из Ахмата, уже втроём полегче будет 😊
+11
0
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Red Wings the best
Красава Володя!
Отsosите инфантилы!
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Надоело париться в бане
Володька молодец, хорошо подколол
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