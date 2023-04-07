«Я тоже хочу уайлд-кард в РПЛ! Буду играть один против всех!» Быстров о просьбе 2Drots
Владимир Быстров высказался о желании 2Drots получить уайлд-кард для участия в Мир РПЛ
– Была информация, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют еще больше команд из Медиалиги. Как вы к этому относитесь?
– Ну, хорошо, будут и будут. Вылетят из какой-то стадии, вот и все.
– Удивил результат матча ЦСКА – 2Drots?
– Нет, не удивил. Потому что это подготовительный матч для ЦСКА. Конечно, они должны обыгрывать таких соперников. Не знаю, видимо, не настроились.
– Уровень медиафутбола растет?
– Ну, как он может расти? Он находится на своем уровне, на котором и должен находиться.
– А как относитесь к медиафутболу?
– Абсолютно нормально.
– Сыграли бы?
– Нет.
– Почему?
– Я хоккеист потому что.
– Но там же была команда от РФС.
– Чтобы играть, надо быть готовым, а я не готов. У меня пять лишних килограммов.
– 2Drots просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.
– Я тоже хочу!
– А за кого будете играть? Вы же говорили, что не готовы.
– За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех, – сказал бывший хавбек сборной России.
Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии
Один против всех играет, минут через 20, лежит без сознания. Пять лишних килограмм при этом сбросив прямо в шорты на поле
Отsosите инфантилы!