«Я тоже хочу уайлд-кард в РПЛ! Буду играть один против всех!» Быстров о просьбе 2Drots

Владимир Быстров высказался о желании 2Drots получить уайлд-кард для участия в Мир РПЛ

– Была информация, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют еще больше команд из . Как вы к этому относитесь?

– Ну, хорошо, будут и будут. Вылетят из какой-то стадии, вот и все.

– Удивил результат матча ЦСКА – 2Drots?

– Нет, не удивил. Потому что это подготовительный матч для ЦСКА. Конечно, они должны обыгрывать таких соперников. Не знаю, видимо, не настроились.

– Уровень медиафутбола растет?

– Ну, как он может расти? Он находится на своем уровне, на котором и должен находиться.

– А как относитесь к медиафутболу?

– Абсолютно нормально.

– Сыграли бы?

– Нет.

– Почему?

– Я хоккеист потому что.

– Но там же была команда от РФС.

– Чтобы играть, надо быть готовым, а я не готов. У меня пять лишних килограммов.

– 2Drots просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.

– Я тоже хочу!

– А за кого будете играть? Вы же говорили, что не готовы.

– За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех, – сказал бывший хавбек сборной России.

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии