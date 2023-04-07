Врач «Амкала» Рыженко будет работать в женском «Спартаке»
Врач «Амкала» Артем Рыженко будет работать в женской команде «Спартака»
«Друзья, этот пост бы хорошо смотрелся 1 апреля, но это не шутка.
Сегодня я подписал контракт со «Спартаком» на должность врача женских команд.
С «Амкалом» мое сотрудничество продолжается до конца 2023-го, но теперь Вилену вы будете видеть чаще, так как работа с девочками в «Спартаке» в приоритете.
Такое стало возможным благодаря тому что, тренируется «Амкал» зачастую там же, где и девочки, и в ближайшее время не планирует выездных игр.
Что касается «клубных предпочтений». Скажу то же, что говорил в академии «Локо» и пляжном ЦСКА. У работы цветов нет. Я максимально профессионально отношусь к своим командам вне зависимости от их уровня, юридического адреса и эмблемы. В первую очередь есть моя команда и моя ответственность.
«Спартак» предложил интересный проект и хорошие условия, над которыми я практически не думал», – написал Рыженко.
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