Врач «Амкала» Рыженко будет работать в женском «Спартаке»

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Врач «Амкала» Артем Рыженко будет работать в женской команде «Спартака»

«Друзья, этот пост бы хорошо смотрелся 1 апреля, но это не шутка.

Сегодня я подписал контракт со «Спартаком» на должность врача женских команд. 

С «Амкалом» мое сотрудничество продолжается до конца 2023-го, но теперь Вилену вы будете видеть чаще, так как работа с девочками в «Спартаке» в приоритете. 

Такое стало возможным благодаря тому что, тренируется «Амкал» зачастую там же, где и девочки, и в ближайшее время не планирует выездных игр.

Что касается «клубных предпочтений». Скажу то же, что говорил в академии «Локо» и пляжном ЦСКА. У работы цветов нет. Я максимально профессионально отношусь к своим командам вне зависимости от их уровня, юридического адреса и эмблемы. В первую очередь есть моя команда и моя ответственность. 

«Спартак» предложил интересный проект и хорошие условия, над которыми я практически не думал», – написал Рыженко.

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3 комментария

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donatodonatore
Будет наслаждлаться
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Ильдар Фарукшин
Ответ La Crosse Bobcats
он же болельщик Зенита вроде как))
Деньги не пахнут ответили бы Бакаев, Дзюба
+4
-1
+3
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La Crosse Bobcats
он же болельщик Зенита вроде как))
+3
0
+3
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