Врач «Амкала» Рыженко будет работать в женском «Спартаке»

Врач «Амкала» Артем Рыженко будет работать в женской команде «Спартака»

«Друзья, этот пост бы хорошо смотрелся 1 апреля, но это не шутка.

Сегодня я подписал контракт со « » на должность врача женских команд.

С « » мое сотрудничество продолжается до конца 2023-го, но теперь Вилену вы будете видеть чаще, так как работа с девочками в «Спартаке» в приоритете.

Такое стало возможным благодаря тому что, тренируется «Амкал» зачастую там же, где и девочки, и в ближайшее время не планирует выездных игр.

Что касается «клубных предпочтений». Скажу то же, что говорил в академии « » и пляжном . У работы цветов нет. Я максимально профессионально отношусь к своим командам вне зависимости от их уровня, юридического адреса и эмблемы. В первую очередь есть моя команда и моя ответственность.

«Спартак» предложил интересный проект и хорошие условия, над которыми я практически не думал», – написал Рыженко.