Тренер женского «Локо» Фомина: «Женский футбол может привлечь тем, чего нет в мужском. Нужно было раньше его популяризировать»

Теги Локомотив премьер-лига Россия женский футбол Елена Фомина Локомотив жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Тренер женского «Локомотива» рассказала, чем может привлечь женский футбол

– Как вы сейчас оцениваете значимость женского футбола в России?

– Сейчас в России женский футбол набирает обороты и становится все более популярным среди зрителей. Конечно, нужно было намного раньше его популяризировать, и тогда бы у нас была очень большая аудитория.

Мы все еще не можем конкурировать с РПЛ, но женский футбол может привлечь тем, чего нет в мужском футболе. Люди, которые однажды приходят в женский футбол, становятся фанатами до конца, – сказала Елена Фомина.

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24 комментария

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Ник88
В игровом плане вы ничем не привлекаете.Все очень скучно ,медленно и непутёво. Можете только раздеться, тогда будет внимание
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Dinamik1
Женский.футбол может привлечь деньги только пышными фориами и обгажегкой.
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Константин Эсперов
Смотреть женский футбол можно , как и любой женский вид спорта , любая девушка или женщина имеет право заниматься любым видом спорта каким она пожелает , хоть единоборства , но нельзя сравнивать мужчин и женщин . Тут не может быть конкуренции , поэтому женский и мужской футбол должны идти паралельно.
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Чётко_как_чечётка
Ответ kaimussen
Поддерживать свой клуб и смотреть для удовольствия — разные вещи.
Для меня это одно и то же. Вчера решил посмотреть "для удовольствия" Барса - Реал... Плюнул после первого тайма.
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Эразм
Ради интереса пошел поискать статистику посещаемости, не нашел, это государственная тайна, но нашел другую статистику бомбардиры открытого чемпионата Африки...
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kaimussen
Ответ Чётко_как_чечётка
Он отдаёт тупизной. Они голые играют? Нет, я ЖФК Локо смотрю потому что Локо. Лучше матч ЖФК Локо, чем Локо в хоккее. В женском футболе тоже бывают красивые голы.
Поддерживать свой клуб и смотреть для удовольствия — разные вещи.
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kaimussen
Ответ Ярик01
Этого разве мало. В баскетбол женщины тоже не ахти играют, но болеем на олимпиадах (когда попадают)
Я не имею ничего против того, чтобы переживать за игру в исполнении женщин, но для меня это вроде сборной U-15. Вроде та же игра, но много чего не хватает. Удары и броски слабее, скорости ниже, техника хуже.
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pasmike
сиськиписьки
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InsomniaS.R
Меня женский футбол привлек 1 раз, когда услышал новость, где защитница оформила хет-трик … в собственные ворота)
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Чётко_как_чечётка
Ответ dzenga 1
- Всё что Вы скажете , будет использовано против Вас - Сиськи - Что ? - Используйте против меня сиськи
Ага, колобок укотился...
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Чётко_как_чечётка
Ответ kaimussen
Мой коммент будет отдавать сексизмом, но, за исключением привлекательных вторичных половых признаков, преимуществ у женского футбола я не вижу.
Он отдаёт тупизной. Они голые играют? Нет, я ЖФК Локо смотрю потому что Локо. Лучше матч ЖФК Локо, чем Локо в хоккее. В женском футболе тоже бывают красивые голы.
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Ярик01
Ответ kaimussen
Мой коммент будет отдавать сексизмом, но, за исключением привлекательных вторичных половых признаков, преимуществ у женского футбола я не вижу.
Этого разве мало. В баскетбол женщины тоже не ахти играют, но болеем на олимпиадах (когда попадают)
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red hikkikomori
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2980867.html?sl=1 только так женский футбол будут смотреть
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dzenga 1
- Всё что Вы скажете , будет использовано против Вас
- Сиськи
- Что ?
- Используйте против меня сиськи
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Константин Эсперов
Ответ kaimussen
Мой коммент будет отдавать сексизмом, но, за исключением привлекательных вторичных половых признаков, преимуществ у женского футбола я не вижу.
Ты здоровый мужик . Я тоже считаю , только объёмы и милые лица могут привлечь людей на женский футбол. В остальном вообще не интересно.
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prosto D.
О да)) и на билетах ставить "18+"))
+6
-1
+5
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Фан Рубина
Может привлечь, вот только вы этим привлекать и не хотите, а упорно пытаетесь двигать футбол уровня втордива (в лучшем случае).
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Алекс 777
женский футбол более эмоциональный, больше случайностей, ближе к дворовому.
в мужском футболе интересно смотреть топовые команды. матчи середняков это тупое бодалово.
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dmitry.tchidakin
Женский футбол - полное убожество. Даже медиафутбол лучше, чем это дно
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Павел Битков
Так еще Блаттер предлагал играть женщинам в купальниках.
+6
-2
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evil
шишЬками
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Golyaso
чего нет у мужчин, и что есть у женщин
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-2
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kaimussen
Мой коммент будет отдавать сексизмом, но, за исключением привлекательных вторичных половых признаков, преимуществ у женского футбола я не вижу.
+50
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+48
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Lost Sock
(-) (-) ми
+33
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+29
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