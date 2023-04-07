Тренер женского «Локо» Фомина: «Женский футбол может привлечь тем, чего нет в мужском. Нужно было раньше его популяризировать»

Тренер женского «Локомотива» рассказала, чем может привлечь женский футбол

– Как вы сейчас оцениваете значимость женского футбола в России?

– Сейчас в России женский футбол набирает обороты и становится все более популярным среди зрителей. Конечно, нужно было намного раньше его популяризировать, и тогда бы у нас была очень большая аудитория.

Мы все еще не можем конкурировать с , но женский футбол может привлечь тем, чего нет в мужском футболе. Люди, которые однажды приходят в женский футбол, становятся фанатами до конца, – сказала .