Гасилин ввел бы урок соцсетей в детско-юношеских школах: «Меня удручает, что у нас большинство футболистов закрыты. Игрок не может дать журналисту интервью»

Алексей Гасилин высказался о недостаточной медийности российских футболистов

– Что есть в медиафутболе такого, чего бы ты хотел видеть в ?

– Меня удручает тот факт, что у нас большинство профессиональных футболистов закрыты. Я им все время говорю: «Почему вы не ведете соцсети»? Альфонсо Дэвис узнал, что Канада вышла на чемпионат мира в Катар, на твиче. А у нас Игорь Безденежных начал стримить, потому что ему это нравится, а потом плохо отыграл и ему прилетело: «Потому что ты не тренируешься, а стримишь». Как можно связывать такие вещи?

– То есть главное – открытость?

– Конечно! У нас футболист не может дать журналисту интервью. В Германии такого никогда не будет. Ты обязан это делать. А для чего люди покупают телеправа? Ты отбегал 90 минут, ну, подари еще 90 секунд болельщикам – скажи свое мнение.

Я очень хочу, чтобы футболисты вели соцсети и чаще общались. Даже я приглашаю своих друзей к себе на канал, а им, как будто бы, это не надо.

– У нас в детско-юношеских школах учат играть в футбол. Может, обязать учить и медиасопровождению? Вести соцсети, разговаривать с журналистами…

– В Германии с 14 лет учат детей вести соцсети. Все взаимосвязано. Болельщики нашли футболиста в интернете, он им понравился, они пришли за него болеть. Учат этике: что можно выкладывать, что нельзя. Я бы ввел такой урок. Это неизбежно. Мир повернулся в эту сторону, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный « ».