Гасилин ввел бы урок соцсетей в детско-юношеских школах: «Меня удручает, что у нас большинство футболистов закрыты. Игрок не может дать журналисту интервью»
Алексей Гасилин высказался о недостаточной медийности российских футболистов
– Что есть в медиафутболе такого, чего бы ты хотел видеть в РПЛ?
– Меня удручает тот факт, что у нас большинство профессиональных футболистов закрыты. Я им все время говорю: «Почему вы не ведете соцсети»? Альфонсо Дэвис узнал, что Канада вышла на чемпионат мира в Катар, на твиче. А у нас Игорь Безденежных начал стримить, потому что ему это нравится, а потом плохо отыграл и ему прилетело: «Потому что ты не тренируешься, а стримишь». Как можно связывать такие вещи?
– То есть главное – открытость?
– Конечно! У нас футболист не может дать журналисту интервью. В Германии такого никогда не будет. Ты обязан это делать. А для чего люди покупают телеправа? Ты отбегал 90 минут, ну, подари еще 90 секунд болельщикам – скажи свое мнение.
Я очень хочу, чтобы футболисты вели соцсети и чаще общались. Даже я приглашаю своих друзей к себе на канал, а им, как будто бы, это не надо.
– У нас в детско-юношеских школах учат играть в футбол. Может, обязать учить и медиасопровождению? Вести соцсети, разговаривать с журналистами…
– В Германии с 14 лет учат детей вести соцсети. Все взаимосвязано. Болельщики нашли футболиста в интернете, он им понравился, они пришли за него болеть. Учат этике: что можно выкладывать, что нельзя. Я бы ввел такой урок. Это неизбежно. Мир повернулся в эту сторону, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».
И обратный пример это Гасилин. Интервью умеет давать(он так думает), а футболистом не стал. Вот и занимается теперь соцсетями и раздаёт интервью.
Речь про работу над своим имиджем, собирать фанбазу вокруг самого себя, повышать тем самым как свою ценность для клубов, так и собственный заработок по итогу.
Тот же Альфонсо Дэвис упомянутый, я уверен, что если он перейдет в другой клуб, то у этого клуба прибавится болельщиков просто от самого факта перехода их любимца (как происходит с Роналду и Месси). А это, в свою очередь, помимо популярности самой по себе - крутой козырь при переговорах.
Дурачки, которые будут писать "лучше бы тренировался, чем посты, видео, стримы вел и тд", как будто 24 часа в сутки надо тренироваться. На них не стоит обращать внимание, они просто погрешность неизбежная.