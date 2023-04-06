Егоров о том, что «Спартак» не поздравил Федуна: «Плюс один враг к Глушакову в клубе, видимо»
Дмитрий Егоров высказался о том, что «Спартак» не поздравил Леонида Федуна с днем рождения
Бывшему владельцу московского клуба 5 апреля исполнилось 67 лет.
«День рождения был у добряка, и никто не поздравил. Плюс один враг к Глушакову в клубе, видимо. Поздравлю добряка от себя. С днем рождения, Леонид Арнольдович.
Кого только ни поздравляли, кстати: политиков, теннисистов, просто проходивших мимо, а Федуна – нет.
Впрочем, Глушакова не поздравляли тоже при Федуне – так что традицию сам запустил», – сказал президент «БроукБойз».
как бы теперь Зарема за Зенит болеть не начала...
Егоров прогрессирует, видно как зорооо языком работает