Егоров о том, что «Спартак» не поздравил Федуна: «Плюс один враг к Глушакову в клубе, видимо»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Денис Глушаков Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о том, что «Спартак» не поздравил Леонида Федуна с днем рождения

Бывшему владельцу московского клуба 5 апреля исполнилось 67 лет.

«День рождения был у добряка, и никто не поздравил. Плюс один враг к Глушакову в клубе, видимо. Поздравлю добряка от себя. С днем рождения, Леонид Арнольдович.

Кого только ни поздравляли, кстати: политиков, теннисистов, просто проходивших мимо, а Федуна – нет.

Впрочем, Глушакова не поздравляли тоже при Федуне – так что традицию сам запустил», – сказал президент «БроукБойз».

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25 комментариев

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1футбол1
Главное Зарему не забыть поздравить!
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velosipedin
Ответ Abid_88
Открыт новый персонаж, думал это судья, а тут оказывает президент какого-то любительского клуба
это псевдо-журналист, который за голову взялся и захлопнул свой клюв только после того как ему тачку сожгли
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Valentin Kompaneytsev
С днём рождением Леонид Арнольдович.
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.ru
если правда... как минимум некрасиво
как бы теперь Зарема за Зенит болеть не начала...
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ДиспетчерАВС3
Ответ ДиспетчерАВС3
а поздравления всегда обязательно делать так, чтоб все знали? это как: пожертвовал - значит попиарился. А может и поздравили, только не как Зенит мюллера
*пожертвовал и рассказал
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ДиспетчерАВС3
а поздравления всегда обязательно делать так, чтоб все знали? это как: пожертвовал - значит попиарился. А может и поздравили, только не как Зенит мюллера
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Kit Belleu
С днем рождения, Леонид Арнольдович.
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Faust Doc
Ждём что скажет институтка с MBI
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Hong Kil
Это петрушка на все реагирует что ли?
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Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
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-1
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Demetrio-77
Ответ Очки Дани Алвеса
В разделе ФУТБОЛ идет комментарий какого-то парня из какого-то броукбляк по поводу дня рождения Федуна. Спасибо, что не делаете кнопку фильтрации новостей. Где б я еще узнал такую важную новость?
Ну это ж тот Егоров, который сливал Карреру и бегал голым вокруг стадиона.
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Kapitelman Abram
Зарема в шоке...)))
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Очки Дани Алвеса
В разделе ФУТБОЛ идет комментарий какого-то парня из какого-то броукбляк по поводу дня рождения Федуна. Спасибо, что не делаете кнопку фильтрации новостей. Где б я еще узнал такую важную новость?
+6
0
+6
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Caniball
Ответ Abid_88
Открыт новый персонаж, думал это судья, а тут оказывает президент какого-то любительского клуба
Это Дима-едим говно. Старый и известный, якобы журналист.
+16
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Ответ Abid_88
Открыт новый персонаж, думал это судья, а тут оказывает президент какого-то любительского клуба
Это даже хуже...
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Andrey Mikhalkov
Как по мне, так болельщики должны сказать спасибо Федуну, как минимум, за великолепный стадион.
+7
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Александр Семенов
А поздравить нужно было. С прошедшим Лёнь!
+3
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Abid_88
Ответ tm5pvbngvj
Этого персонажа постоянно публикуют тут. Видимо, кто-то очень неплохо вложился в рекламу
Винлайн заплатит , без вариантов)
+9
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исянов
с чего его поздравлять, если он 20 лет унижал и топтал в грязь мясных? это ж не руководитель был, а позорище просто
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-2
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tm5pvbngvj
Ответ Abid_88
Открыт новый персонаж, думал это судья, а тут оказывает президент какого-то любительского клуба
Этого персонажа постоянно публикуют тут. Видимо, кто-то очень неплохо вложился в рекламу
+19
-1
+18
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utsh44psmr
Федуна не любят большинство болельщиков. Теннисисты и политики это люди нейтральные, на их поздравления почти никто внимание не обращает. А Федун всего лишь бывший владелец, не игрок и не тренер.
+1
-2
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Abid_88
Открыт новый персонаж, думал это судья, а тут оказывает президент какого-то любительского клуба
+17
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Slavnov
зенит кстати,тоже не поздравил...
+4
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Tigo_Volchara93
Этот все старые подачки отрабатывает, лизоблюд.
Егоров прогрессирует, видно как зорооо языком работает
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Volgogradets
типичное спартаковское поведение
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