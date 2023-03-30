Дюков против уайлд-кард для 2Drots: «Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого больше просмотров – тот чемпион»

против уайлд-кард для 2Drots в Мир РПЛ.

На прошлой неделе чемпион обыграл ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

Президент «дротов» Некит после игры попросил дать его команде уайлд-кард в РПЛ.

– Им ничего не мешает подняться по спортивному принципу. Карьерный путь понятен: надо начинать с третьего дивизиона, потом Вторая лига, Первая и Премьер-лига.

– То есть, уайлд-кард невозможен?

– А по каким критериям мы будем его выдавать? Завтра появятся еще 50 команд, которые потребуют этот уайлд-кард. Что тогда делать?

– Их аргумент: мы популярны и собираем стадионы…

– Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого выше посещаемость, у кого больше просмотров – тот чемпион. А футбол неважен, количество забитых и пропущенных тоже.

Так мы будем проводить какой-то маркетинговый чемпионат. Но футбол – это прежде всего спорт. И только во вторую очередь – развлечение, – сказал президент .

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!» Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА