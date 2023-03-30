Дюков против уайлд-кард для 2Drots: «Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого больше просмотров – тот чемпион»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Александр Дюков против уайлд-кард для 2Drots в Мир РПЛ.

На прошлой неделе чемпион Winline Медиалиги обыграл ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

Президент «дротов» Некит после игры попросил дать его команде уайлд-кард в РПЛ.

– Им ничего не мешает подняться по спортивному принципу. Карьерный путь понятен: надо начинать с третьего дивизиона, потом Вторая лига, Первая и Премьер-лига.

– То есть, уайлд-кард невозможен?

– А по каким критериям мы будем его выдавать? Завтра появятся еще 50 команд, которые потребуют этот уайлд-кард. Что тогда делать?

– Их аргумент: мы популярны и собираем стадионы…

– Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого выше посещаемость, у кого больше просмотров – тот чемпион. А футбол неважен, количество забитых и пропущенных тоже.

Так мы будем проводить какой-то маркетинговый чемпионат. Но футбол – это прежде всего спорт. И только во вторую очередь – развлечение, – сказал президент РФС.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!» Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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13 комментариев

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Peter Parker
Насколько же убого звучит: Президент «дротов» Некит. Это как если бы в свое время про Федуна писали: президент «мяса» Кепка. Ищите тогда главарь, старший и так далее, либо уже нормально по имени и фамилии.
И вообще, с чего они решили, что заслуживают путевку в Рпл в обход команд Фнл? Только потому что их пиарят букмекеры, у которых контракты со сми, лигой и продакшеном н соц. платформах
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Rundatgame
Ответ Spartakus1984
пхпхпхх зенит бы накрутил себе просмотры))А кто популярны все и атк знают без цифр всяких
Накрутят как это сделал 7партак, когда накрутил себе за на ютубе за день 2.5 миллиона просмотров на видос, который потом стыдливо скрыли? ))
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Akmor
Ответ Мистер Уайт
Да лучше пусть 2DROTS в вышке играет, чем Химки с его Терюшковыми, ,Садыговыми, попами и пустыми трибунами.
То есть вы думаете, то на медиакоманду в РПЛ все рьяные болельщики бросятся оформлять FanID? Будут такие же пустые трибуны.
Или медиаигроки будут веси себя прилично и не орать на судью?

Медиафутбол - это шоу. Не футбол.

Везде это поняли, кроме как у нас
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Yuri Ten
«Футбол-прежде всего спорт, а потом уже развлечение», в этом и проблема современного футбола…
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Данко Лазович
у нас больше всех сгонят на стадион. десятилетиями будем чемпионами))
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Hong Kil
Мечта московских в этом и состоит, что бы чемпиона определяли виртуально, по лайкам.
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Spartakus1984
пхпхпхх зенит бы накрутил себе просмотры))А кто популярны все и атк знают без цифр всяких
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radm
Дадут Вайлд кард. А на стадион ходить никто не будет, так как фан айди
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Мистер Уайт
Да лучше пусть 2DROTS в вышке играет, чем Химки с его Терюшковыми, ,Садыговыми, попами и пустыми трибунами.
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Правда России
Ну с fan id и у них будет полтора прогиба на трибунах
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.ru
да дали бы уже ребятам то что они просят... какие проблемы
а потом ознакомили бы их со списком условий которые должен выполнить клуб Премьер-лиги...
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Илья Свиридов
А разве сейчас не так?
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Kyancey
Единственное адекватное интервью Дюкова за сегодня
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