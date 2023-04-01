Алаев о уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Мы все хотим популярности, но это спортивное состязание. Делать исключение – несерьезно»

Александр Алаев отреагировал на просьбы 2Drots дать им уайлд-кард в Мир РПЛ.

– Была инициатива Некита [2Drots], чтобы дать его команде уайлд-кард в РПЛ. Это было предложение Дюкову, а как бы вы на это отреагировали бы?

– Категорически нет. Спортивный принцип превыше всего. Вы знаете, что я всегда поддерживал Медиалигу, медиаклубы, медиазвезд. Но это большой спорт. Здесь есть спортивный принцип. Для того, чтобы сюда попасть, ты должен быть не просто популярным, не просто интересным.

Ты должен добиться этого права на футбольном поле. Как это сделать, вы все прекрасно знаете. Некоторые команды из медиафутбола уже пробуют себя в профессиональном. Выиграй Вторую лигу, выиграй Первую лигу и добро пожаловать, тогда мы будем рады.

Но делать исключение, мне кажется, это несерьезно.

– У них такая аргументация, что они популярнее многих команд РПЛ, они собирают больше людей.

– Мы все играем для зрителей. Мы все хотим популярности, но прежде всего – это спортивное состязание. И пока, по крайней мере, я работаю, и в регламентах и в календарях главное – это спортивный принцип.

Мы будем рады, пусть попробуют во Второй лиге, – сказал президент РПЛ.