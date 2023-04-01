Алаев о уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Мы все хотим популярности, но это спортивное состязание. Делать исключение – несерьезно»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Александр Дюков Александр Алаев 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Александр Алаев отреагировал на просьбы 2Drots дать им уайлд-кард в Мир РПЛ.

– Была инициатива Некита [2Drots], чтобы дать его команде уайлд-кард в РПЛ. Это было предложение Дюкову, а как бы вы на это отреагировали бы?

– Категорически нет. Спортивный принцип превыше всего. Вы знаете, что я всегда поддерживал Медиалигу, медиаклубы, медиазвезд. Но это большой спорт. Здесь есть спортивный принцип. Для того, чтобы сюда попасть, ты должен быть не просто популярным, не просто интересным.

Ты должен добиться этого права на футбольном поле. Как это сделать, вы все прекрасно знаете. Некоторые команды из медиафутбола уже пробуют себя в профессиональном. Выиграй Вторую лигу, выиграй Первую лигу и добро пожаловать, тогда мы будем рады.

Но делать исключение, мне кажется, это несерьезно. 

– У них такая аргументация, что они популярнее многих команд РПЛ, они собирают больше людей.

– Мы все играем для зрителей. Мы все хотим популярности, но прежде всего – это спортивное состязание. И пока, по крайней мере, я работаю, и в регламентах и в календарях главное – это спортивный принцип.

Мы будем рады, пусть попробуют во Второй лиге, – сказал президент РПЛ.

13 комментариев

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angry horse
За что этим клоунам, которых даже стоячий и толстый Карвальо обыгрывает как детей, давать привилегии?☝️
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Ваго
"уайлд-кард в РПЛ для 2Drots" на каком языке тут общаются?
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СИ
Ни о чем а вот вопрос по существу : крымские футбольные Федерации аж 2014 года не в составе рфс - будучи генсеком ты что выполнял директиву уефа от 2014 года.?
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ASH11
Так это Лига Приколов.
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Сергей Спартакович
пусть хотя бы в фнл кто-нибудь из медиалиги попадет
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Nick Crosier
Пуст бы побегали. Как собаченки.
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rusgan
Все правильно сказал. Иначе будет прецедент. Через год какая-нибудь другая команда из чемпионата Бордюров и Поребриков вдруг заявит, что они популярнее условного Торпедо. И теперь и их надо взять в РПЛ. И дальше по накатанной, этого начнут требовать и другие полуколхозные команды, ссылаясь на свою популярность.
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Tydeus
Ответ Вратарь Бага
Я вообще за то, чтобы создать пару клубов из пацанов лет 17-18, чтобы набирались опыта, да, пусть у них после 34 туров разница мячей будет 23-400, но сам факт опыта игр на взрослом уровне, и вне конкурса.
Чертаново нормально играло в рамках такой истории и всякие Спартак-2, Зенит-2, Краснодар-2. Многие даже в фнл
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Дмитрий Новиков
в ФНЛ дайте им, пусть пролетают по стране.
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Pertinax Gandi
И этот всерьёз отвечает на такие вопросы?
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Вратарь Бага
Я вообще за то, чтобы создать пару клубов из пацанов лет 17-18, чтобы набирались опыта, да, пусть у них после 34 туров разница мячей будет 23-400, но сам факт опыта игр на взрослом уровне, и вне конкурса.
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Кирилл Голивец
Логично. Никто никогда не видел, чтобы эти клоуны играли хотя бы на уровне Химок или Торпедо в официальных матчах. Да даже на уровне Первой лиги. А чтобы такому научиться, они будут брать профи. Но там явно денег столько не будет, чтобы предложить условия, даже сопоставимые с Торпедо
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Tpy6kaMerlina
Ну, это база
+7
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