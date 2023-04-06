Некит об уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Газзаев сказал о реформах. Единственный путь, чтобы не дать российскому футболу утонуть – смелые решения»
Некит ответил на слова Дюкова и Алаева про уайлд-кард в РПЛ для 2Drots
– Сначала Дюков ответил отказом, потом Алаев сказал, что он категорически против. Сказал, что вы должны пройти весь путь.
– Зато Газзаев сказал, что надо думать о реформах. В нашем случае, когда мы отстранены от европейских турниров, когда на «Химки» приходит 200 болельщиков, я вижу единственный путь, чтобы не дать футболу утонуть – это реформы и смелые решения.
Возможно, сейчас это покажется кому-то абсурдом, но мы будем дальше доказывать, что надо не бояться экспериментов, – сказал президент 2Drots.
Алаев об уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Мы все хотим популярности, но это спортивное состязание. Делать исключение – несерьезно»
Дюков против уайлд-кард для 2Drots: «Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого больше просмотров – тот чемпион»
Прекрасный придумали кубок и теперь надо чемпионат сделать, как в НХЛ условно, то есть плейофф на вылет, тогда преимущество Зенита сойдет на нет, когда они на большой дистанции, за счет судейства и сильного состава создают отрыв большой и интерес к чемпионату пропадает у людей.
А так через плейофф их выбьет условно Динамо, как в кубке или Спартак, сразу интерес появится у зрителей.
Смысл давать вайлд кард 2дротс, чтоб получить в лиге очередные Химки ?? Или он думает, что все школьники фан айди будут оформлять ?
Чем вы лучше условного Ротора, у которого и история есть, и стадион прилично заполняется даже во второй лиге?