Некит об уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Газзаев сказал о реформах. Единственный путь, чтобы не дать российскому футболу утонуть – смелые решения»

Теги премьер-лига Россия Александр Дюков Александр Алаев 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит ответил на слова Дюкова и Алаева про уайлд-кард в РПЛ для 2Drots

– Сначала Дюков ответил отказом, потом Алаев сказал, что он категорически против. Сказал, что вы должны пройти весь путь.

– Зато Газзаев сказал, что надо думать о реформах. В нашем случае, когда мы отстранены от европейских турниров, когда на «Химки» приходит 200 болельщиков, я вижу единственный путь, чтобы не дать футболу утонуть – это реформы и смелые решения.

Возможно, сейчас это покажется кому-то абсурдом, но мы будем дальше доказывать, что надо не бояться экспериментов, – сказал президент 2Drots.

Алаев об уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Мы все хотим популярности, но это спортивное состязание. Делать исключение – несерьезно»

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9 комментариев

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Правдоруб Денисов
Ответ TheSportNik
Вон на матч Урал-Спартак пришло почти 30 тыс человек и это в будний день, так что медия лига пусть среди своих верховодит. Прекрасный придумали кубок и теперь надо чемпионат сделать, как в НХЛ условно, то есть плейофф на вылет, тогда преимущество Зенита сойдет на нет, когда они на большой дистанции, за счет судейства и сильного состава создают отрыв большой и интерес к чемпионату пропадает у людей. А так через плейофф их выбьет условно Динамо, как в кубке или Спартак, сразу интерес появится у зрителей.
В этом сезоне когда судьи Зениту помогли отрыв увеличить?
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ GtSwan
Начинайте с низов и пробирайтесь в РПЛ. Чем вы лучше условного Ротора, у которого и история есть, и стадион прилично заполняется даже во второй лиге?
У Ротора конечно есть история, но руководство клуба такие дятлы за 2 года утопить клуб в ПФЛ
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Зачем РПЛ команда которая будет раздавать очки на право и налево. Ну реально смешно с них, от одного товарняка случайного не могут найти.
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TheSportNik
Вон на матч Урал-Спартак пришло почти 30 тыс человек и это в будний день, так что медия лига пусть среди своих верховодит.
Прекрасный придумали кубок и теперь надо чемпионат сделать, как в НХЛ условно, то есть плейофф на вылет, тогда преимущество Зенита сойдет на нет, когда они на большой дистанции, за счет судейства и сильного состава создают отрыв большой и интерес к чемпионату пропадает у людей.
А так через плейофф их выбьет условно Динамо, как в кубке или Спартак, сразу интерес появится у зрителей.
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Никого_нет
Не надо путать смелые решения с клоунскими…
Смысл давать вайлд кард 2дротс, чтоб получить в лиге очередные Химки ?? Или он думает, что все школьники фан айди будут оформлять ?
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GtSwan
Начинайте с низов и пробирайтесь в РПЛ.
Чем вы лучше условного Ротора, у которого и история есть, и стадион прилично заполняется даже во второй лиге?
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+8
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Shadow1882
Наверное, Васян просто подозревает, что через несколько туров во втором дивизионе у игроков начнутся депрессии из-за выездов и жизни в ритме профессиональных футболистов (которые в дивизионе всю жизнь так живут), в итоге кураж быстро закончится, в первый дивизион не выйдут и их репутация будет разрушена
+4
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+4
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Moscwow
Ответ red hikkikomori
кто все эти люди?
И люди ли. Не знаю ни одного человека с именем Некит
+18
-1
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red hikkikomori
кто все эти люди?
+14
-1
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