Некит об уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Газзаев сказал о реформах. Единственный путь, чтобы не дать российскому футболу утонуть – смелые решения»

Некит ответил на слова Дюкова и Алаева про уайлд-кард в РПЛ для 2Drots

– Сначала Дюков ответил отказом, потом Алаев сказал, что он категорически против. Сказал, что вы должны пройти весь путь.

– Зато Газзаев сказал, что надо думать о реформах. В нашем случае, когда мы отстранены от европейских турниров, когда на «Химки» приходит 200 болельщиков, я вижу единственный путь, чтобы не дать футболу утонуть – это реформы и смелые решения.

Возможно, сейчас это покажется кому-то абсурдом, но мы будем дальше доказывать, что надо не бояться экспериментов, – сказал президент 2Drots.

Алаев об уайлд-кард в РПЛ для 2Drots: «Мы все хотим популярности, но это спортивное состязание. Делать исключение – несерьезно»

Дюков против уайлд-кард для 2Drots: «Давайте тогда и чемпиона России определять по популярности. У кого больше просмотров – тот чемпион»