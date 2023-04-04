Евсеев о карьере: «Если буду свободен, есть Медиалига. Там Кузнецов ЦСКА обыгрывает»

Вадим Евсеев высказался о своем отношении к медиафутболу

– Не думали никогда о карьере в медиа? Были же успешные кейсы, когда тренер становился шоуменом.

– Во-первых, меня ни на какие каналы не зовут. Во-вторых, я сейчас тренер. В-третьих, если буду свободен, то есть Медиалига, где есть много тренеров. Кузнецов, например, ЦСКА обыгрывает, хоть и в товарищеской игре.

Там народ ходит, болеет. В нынешней ситуации, когда мало людей ходит на официальные матчи – а тут больше 15 тысяч пришло.

– А вы положительно оцениваете скрещивание медиафутбола и профессионального?

– Ну, это разные вещи. Но это все же связано с интернетом, телевидением, деньгами. Вы же заметили, что там многие игроки играют, которые могли бы играть во Второй лиге, но они играют в Медиалиге.

Это хорошо для игроков, кто заканчивает. Они могут не как я закончить в 35 лет – могут спокойно там поиграть, – сказал экс-игрок сборной России и тренер «Шинника».

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