Евсеев о карьере: «Если буду свободен, есть Медиалига. Там Кузнецов ЦСКА обыгрывает»

Теги ЦСКА Вадим Евсеев Шинник Вторая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вадим Евсеев высказался о своем отношении к медиафутболу

– Не думали никогда о карьере в медиа? Были же успешные кейсы, когда тренер становился шоуменом.

– Во-первых, меня ни на какие каналы не зовут. Во-вторых, я сейчас тренер. В-третьих, если буду свободен, то есть Медиалига, где есть много тренеров. Кузнецов, например, ЦСКА обыгрывает, хоть и в товарищеской игре.

Там народ ходит, болеет. В нынешней ситуации, когда мало людей ходит на официальные матчи – а тут больше 15 тысяч пришло.

– А вы положительно оцениваете скрещивание медиафутбола и профессионального?

– Ну, это разные вещи. Но это все же связано с интернетом, телевидением, деньгами. Вы же заметили, что там многие игроки играют, которые могли бы играть во Второй лиге, но они играют в Медиалиге. 

Это хорошо для игроков, кто заканчивает. Они могут не как я закончить в 35 лет – могут спокойно там поиграть, – сказал экс-игрок сборной России и тренер «Шинника».

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9 комментариев

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Homelender_666
Ответ Pavelaznaurov
Думаю сможет, у Евсеева с техникой и в лучшие времена было не очень—-в отличии от языка…
Я имел ввиду ту самую обработку пятой точкой в матче с Динамо)
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Pavelaznaurov
Ответ Homelender_666
А сможет ли физрук также топово обработать мяч, как Евсеев?)
Думаю сможет, у Евсеева с техникой и в лучшие времена было не очень—-в отличии от языка…
+3
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+3
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Yakub25
Мне кажется, что высказывание Аршавина может поддержать фраза Карвалью: «Если бы в Бразилии команда играла так же, как ЦСКА с 2Drots, то 90% игроков искали бы новую работу»
Так за что тут «респектовать»?
+3
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Спартак сила
опозорилась цска знатно
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Homelender_666
Ответ Зелёный гопник
Евсеев самый натуральный физрук из школы, чисто в синем спортивном костюме и со свистком 😅
А сможет ли физрук также топово обработать мяч, как Евсеев?)
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-4
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Aleksey Yashin
Евсеев, со своим посланием Уэльсу, и Медиалига, которая живёт на таких посланиях, могут подойти друг другу
+4
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Злобный Конь
Евсееву надо к Кавазашвили идти. Они порешали вопрос относительно договорного матча?
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Злобный Конь
Прям обыгрывает-обыгрывает? Регулярно,год от года?
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Зелёный гопник
Евсеев самый натуральный физрук из школы, чисто в синем спортивном костюме и со свистком 😅
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