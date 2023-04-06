Президент Медиалиги Осипов: «Насчет матча со сборной России разговоры идут. Все упирается только в календарь мероприятий»

Теги Сборная России по футболу Первая лига Акрон Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о возможном матче сборной Медиалиги со сборной России и «Акроном»

«Насчет матча со сборной России разговоры идут. Все упирается только в календарь мероприятий. И у сборной страны, и у нас. Конечно, в середине сезона нам будет тяжело собрать команду. Сейчас на кону будут и просмотры, и куда более весомый призовой фон. Многие команды не хотят распыляться.

«Акрон» предложил нам сыграть на пятилетие команды 22 апреля в Тольятти. Но команды лиги сказали, что за неделю до старта сезона не хотели бы отпускать игроков в сборную, чтобы минимизировать возможность травм и не выбивать игроков из тренировочного процесса. Многие команды поедут на сборы.

По окончании сезона сборная может уже не собраться. Летом идет подготовительный процесс в клубах к старту РПЛ. Насколько я помню, есть немного окон на матчи международных команд. Наверное, ближе к осени есть возможность рассмотреть такой формат взаимодействия», – сказал глава Winline Медиалиги.

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4 комментария

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Osodj Djhshs
Что за клоунада? Это будет главный позор пятилетия подобный матч. Понятие сборной обесценится однозначно
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Брат Заремы
У сборной действительно сейчас плотный календарь,не уверен,что найдут окошко.
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Древний спартач
Я ох"фигеваю что происходит в этом мире ! На РПЛ не ходит народ , а ещё создали очередную медийную помойку с липовым президентом и его непонятными амбициями ..
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Назар Игорь
Что о себе возомнила эта так называемая лига? А сборных Аргентины или Германии не надо?
+2
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+2
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