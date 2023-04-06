Президент Медиалиги Осипов: «Насчет матча со сборной России разговоры идут. Все упирается только в календарь мероприятий»

Николай Осипов рассказал о возможном матче сборной Медиалиги со сборной России и «Акроном»

«Насчет матча со сборной России разговоры идут. Все упирается только в календарь мероприятий. И у сборной страны, и у нас. Конечно, в середине сезона нам будет тяжело собрать команду. Сейчас на кону будут и просмотры, и куда более весомый призовой фон. Многие команды не хотят распыляться.

«Акрон» предложил нам сыграть на пятилетие команды 22 апреля в Тольятти. Но команды лиги сказали, что за неделю до старта сезона не хотели бы отпускать игроков в сборную, чтобы минимизировать возможность травм и не выбивать игроков из тренировочного процесса. Многие команды поедут на сборы.

По окончании сезона сборная может уже не собраться. Летом идет подготовительный процесс в клубах к старту РПЛ. Насколько я помню, есть немного окон на матчи международных команд. Наверное, ближе к осени есть возможность рассмотреть такой формат взаимодействия», – сказал глава Winline Медиалиги.