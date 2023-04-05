«Акрон» планирует сыграть с 2Drots в конце апреля. Об этом сообщил учредитель клуба Морозов и гендиректор Власов

«Акрон» планирует провести матч с 2Drots в конце апреля.

– Была информация, что вы скоро сыграете с медийной командой 2Drots, это правда?

Павел Морозов (учредитель клуба): «Да, у нас в этой году пять лет « ». Генеральный директор предложил сыграть с медийной командой. Матч состоится, мы еще по дате согласовываем, игра пройдет на нашем стадионе».

– А почему для вас интересно сыграть с медийной командой, а не с топовой командой РПЛ?

Алексей Власов (генеральный директор): «Топовые команды РПЛ нам попадаются достаточно регулярно, а с медиакомандами мы еще не играли. Это приурочено к ряду событий, связанными с юбилеем клуба.

Просто для команды и для аудитории это интересно, мы стараемся делать интересные вещи. 22 апреля у нас матч с «Нефтехимиком», а 24 апреля – мы вокруг этой даты смотрим».

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