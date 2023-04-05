«Акрон» планирует сыграть с 2Drots в конце апреля. Об этом сообщил учредитель клуба Морозов и гендиректор Власов

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«Акрон» планирует провести матч с 2Drots в конце апреля.

– Была информация, что вы скоро сыграете с медийной командой 2Drots, это правда?

Павел Морозов (учредитель клуба): «Да, у нас в этой году пять лет «Акрону». Генеральный директор предложил сыграть с медийной командой. Матч состоится, мы еще по дате согласовываем, игра пройдет на нашем стадионе».

– А почему для вас интересно сыграть с медийной командой, а не с топовой командой РПЛ?

Алексей Власов (генеральный директор): «Топовые команды РПЛ нам попадаются достаточно регулярно, а с медиакомандами мы еще не играли. Это приурочено к ряду событий, связанными с юбилеем клуба.

Просто для команды и для аудитории это интересно, мы стараемся делать интересные вещи. 22 апреля у нас матч с «Нефтехимиком», а 24 апреля – мы вокруг этой даты смотрим».

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2 комментария

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Gnoyniy Jacques Derrida
Не надо ни с кем таким играть и портить подготовку. Не надо повторять чужих ошибок. Крылья вон уже поиграли со сборной медиалиги, разменяв на эту бессмысленную клоунаду серьезную и полноценную подготовку к полуфиналу с ЦСКА. Да, ЦСКА тоже играл с другими медиа-фриками, но кто знает, каким бы получился матч, если бы команды не тратили ресурсы и время на это нечто. Нужно оставаться профессионалами.
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Алексей Степанов
И зачем вам это надо?. Пускай блохеры в своем болоте и дальше тусуются
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