«Амкал» недоволен травмой Прокопа и может больше не отпустить своих игроков в сборную МФЛ. Врач клуба Рыженко назвал Осипова «лжецом и лицемером»

«Амкал», возможно, больше не отпустит своих игроков в сборную .

В клубе недовольны тем, что полузащитник получил травму в расположении сборной на тренировке перед игрой с «Крыльями Советов».

Врач «Амкала» Артем Рыженко заявил, что у сборной МФЛ отсутствует свой медицинский штаб.

«Начнем издалека. Как понять, что Осипов врет? Он открыл рот.

В первом матче сборной она приехала на матч без врача. И нет, дело не в том, что «Амкал» организатор, и я изначально должен был работать на две команды. Такого уговора не было. Узнал я это по ходу матча и по личной просьбе Михалыча.

Когда, проходя мимо Коли, я спросил «где ваш?», он сказал «опаздывает». Шла середина матча. Надо ли говорить, что никто не приехал, и помощь травмированному и консультацию проводил я?

Был стрим, где Николай пообещал связаться со мной сразу после стрима по поводу сборной, ведь я неоднократно говорил: я не против сборной и идеи, но делать надо по уму. Спустя почти месяц угадайте – писал он мне или звонил? Это его проект и никуда навязываться сам я не буду и не хочу.

Думаю, значит нашли другого, но нет! Оказывается, сборная сейчас на выезде на матче без врача! Вообще! На тренировке Миша получил небольшое повреждение приводящей мышцы, похожее на то, что было в Кубке.

Кто оказывал ему помощь и ставил диагноз? Никто! К счастью, Соснин был на связи с доктором «Крыльев», Сергеем Юрьевичем, и мы с ним знакомы тоже. Решение о допуске к матчу будет принимать именно он, так как я не могу дистанционно поставить диагноз без тестов и осмотра. На две команды работать будет тоже он, и мы, мягко говоря, в шоке.

Огромное спасибо главному тренеру сборной за понимание и помощь, и Сергею Юрьевичу за отзывчивость бесплатно помогать черт знает кому и отвечать на звонки из Москвы, подробно обсуждая травму чужого игрока – дорогого стоит и говорит очень многое о профессиональных и личных качествах медштаба «Крыльев».

А крохоборство и лживость в доказательствах не нуждается. «У них же есть врач, если что ему бесплатно спихнем наших игроков». Вот он лозунг и истинное отношение Николая.

Благотворительный матч – это круто, респект, но это не значит, что тебе тут же простят все грехи.

Ты лжешь каждый раз, когда говоришь о заботе об игроках. Ты лгал каждый раз, когда отвечал мне на мою критику и будешь лгать сейчас, что это ты договорился с врачами «Крыльев», но правда в том, что это сделали Соснин и я, а ты не озаботился о том, чтобы взять хотя бы студентика подежурить на матч. Ты лжец и лицемер, Осипов.

Сейчас тренерский штаб «Амкала» обсуждает вероятность того, что это первый и последний матч наших игроков за сборную, если там настолько наплевать на них, на организацию, а важны лишь попытки обелить репутацию Коли и нагнать подписчиков на новый канал МФЛ, ведь тот ты потерял, потому что обманул и кинул », – написал Рыженко.