Карпин о матче с командой Медиалиги: «Если говорить о популяризации и цели собрать 20 тысяч на трибунах – давайте»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Валерий Карпин рассказал, как относится к матчам с командами Winline Медиалиги.

– В паузу на международные матчи клубы проводили спарринги с командами блогеров. Вам интересно, если бы в следующий раз с ними сыграла сборная?

– Для чего?

– Как минимум чтобы собрать полный стадион – на ЦСКА с 2Drots пришли 20 тысяч зрителей.

– Если мы говорим о популяризации и о цели собрать 20 тысяч на трибунах, то давайте сыграем. Если о спортивной составляющей, то смысла в этом немного. Помимо ЦСКА, кажется, еще «Крылья Советов» играли со сборной блогеров. Знаете, как закончили? («Крылья» победили 4:0 – Sports.ru), – сказал Карпин.

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7 комментариев

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Remedy
Ответ Алексей Ненахов
От куда такие «гениальные идеи»
От туда🙃☝️
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Recreated
Ну будет счёт в одну калитку, интереса конечно мало!
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Кирилл.С-Пб
Ответ los merengues
И не факт, что до финала дойдут, кстати. Придется Дзюбу вызывать в сборную, чтоб побороться за призы.
Согласен)
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los merengues
Ответ Кирилл.С-Пб
Скоро на "Кожаный мяч" сборная заявится...Печаль...
И не факт, что до финала дойдут, кстати. Придется Дзюбу вызывать в сборную, чтоб побороться за призы.
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-1
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bostonKG
Карпину это совсем не интересно - выиграют-скажут что блогеров обыграли , а если не выиграют -то вообще ппц…
+1
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+1
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Кирилл.С-Пб
Скоро на "Кожаный мяч" сборная заявится...Печаль...
+10
-1
+9
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Алексей Ненахов
От куда такие «гениальные идеи»
+1
-1
0
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