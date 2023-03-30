рассказал, как относится к матчам с командами .

– В паузу на международные матчи клубы проводили спарринги с командами блогеров. Вам интересно, если бы в следующий раз с ними сыграла сборная?

– Для чего?

– Как минимум чтобы собрать полный стадион – на ЦСКА с 2Drots пришли 20 тысяч зрителей.

– Если мы говорим о популяризации и о цели собрать 20 тысяч на трибунах, то давайте сыграем. Если о спортивной составляющей, то смысла в этом немного. Помимо ЦСКА, кажется, еще « » играли со сборной блогеров. Знаете, как закончили? («Крылья» победили 4:0 – Sports.ru), – сказал Карпин.

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