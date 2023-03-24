Осипов опроверг, что у сборной Медиалиги нет медицинского сопровождения. Прокопа осмотрел врач «Крыльев», травма несерьезная

отреагировал на информацию, что у сборной Медиалиги нет врача.

Сегодня стало известно, что полузащитник , скорее всего, пропустит матч с «Крыльями Советов» в Самаре из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.

Врач «Амкала» Артем Рыженко в комментариях к новости написал, что у сборной МФЛ нет своего врача.

В ответ на это Осипов заявил, что Прокопа осмотрели врачи «Крыльев».

«Дешевые вбросы про врачей и прочее, уважаемая публика, оставьте при себе! Мишу после тренировки осмотрели врачи «Крылья Советов», ничего серьезного не обнаружили, тянет пах.

Если Миша будет чувствовать дискомфорт, то не будет играть, – это же очевидно. Перед игрой его еще раз осмотрят врачи команды РПЛ, компетенция которых повыше многих экспертов, дающих сейчас свои заключения по этому эпизоду!» – написал Осипов.

«Известный доктор «Крыльев Советов» Кюри Чачаев оказывает полное медицинское сопровождение сборной МФЛ в Самаре.

Уважаемый доктор «Амкала» «Артем Рыженко в своих высказываниях ошибается», – добавил сотрудник Медиалиги Ден Безопасность.

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)