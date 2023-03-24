Сборная Медиалиги сыграет на международном турнире осенью: «Сыгрываемся, влюбляем аудиторию, чтобы за нас болели как за страну»
Николай Осипов рассказал о планах сборной Winline Медиалиги.
«В этом году, думаю, мы еще проведем два-три матча с командами РПЛ.
Также мы готовимся к большому, международному турниру, который пройдет в ноябре-декабре. Не в России.
Эта сборная по факту является сборной России по медиафутболу. Набираем опыт, сыгрываемся, влюбляем аудиторию, чтобы осенью за нас болели как за страну на международной арене», – сказал президент МФЛ.
В эти минуты сборная Медиалиги играет в Самаре с «Крыльями Советов».
1 комментарий