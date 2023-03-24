Сборная Медиалиги сыграет на международном турнире осенью: «Сыгрываемся, влюбляем аудиторию, чтобы за нас болели как за страну»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о планах сборной Winline Медиалиги.

«В этом году, думаю, мы еще проведем два-три матча с командами РПЛ.

Также мы готовимся к большому, международному турниру, который пройдет в ноябре-декабре. Не в России.

Эта сборная по факту является сборной России по медиафутболу. Набираем опыт, сыгрываемся, влюбляем аудиторию, чтобы осенью за нас болели как за страну на международной арене», – сказал президент МФЛ.

В эти минуты сборная Медиалиги играет в Самаре с «Крыльями Советов».

1 комментарий

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avcgloronalduMU
лжесборная букмекеров
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