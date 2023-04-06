Будаков о зарплате в «Бей Беги»: «Джикия сказал: «На пиво и такси хватит!» Меня не выделяли никак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Будаков Георгий Джикия Александр Соболев деньги Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги Медиафутбол

Александр Будаков рассказал, сколько зарабатывал в «Бей Беги»

– Что по деньгам?

– Вообще не про деньги история. Минимальные. В других командах поприличнее.

– Скромно – это сколько? Как зарплата учителя в регионе?

– Ох… А сколько в регионе зарплата?

– Тысяч 25.

– Да, примерно такие же условия. Меня не выделяли никак зарплатой. Георгий (Джикия, президент «Бей Беги» – Sports.ru) сказал: «На пиво и такси хватит!» – заявил Будаков.

«Бей Беги» – медиафутбольный клуб Александра Соболева и Георгия Джикии, команда сыграет в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Будаков о переходе в «РМ»: «В плане финансов мне предложили меньше, чем в «Бей Беги». Здесь команда будет решать задачи – это интересно»

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7 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ Дмитрий Авдеев
Единственная здоровая лига у нас в стране, без фан айди и ставок
Зато с кучей гламура и персонажей, на фоне которых Гогниев, Гулиев и Широков вполне себе интеллигентные личности
+1
-1
0
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Сергей Круглов
А кто это? Лига медийная, почему мы не знаем кто это?
0
0
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toldo_slava
Там ещё и платят
+5
-1
+4
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Дмитрий Авдеев
Ответ Виталий
Опять новости про эту медиалигу , кому она вообще интересна ?
Единственная здоровая лига у нас в стране, без фан айди и ставок
+14
-4
+10
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Виталий
Опять новости про эту медиалигу , кому она вообще интересна ?
+3
-1
+2
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ТрактоПоктер
Да кто такой этот #удаков и почему его надо выделять?
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Ильдар Фарукшин
Джикия благотворительностью занимается. А этим и этого хватит
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