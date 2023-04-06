Будаков о зарплате в «Бей Беги»: «Джикия сказал: «На пиво и такси хватит!» Меня не выделяли никак»
Александр Будаков рассказал, сколько зарабатывал в «Бей Беги»
– Что по деньгам?
– Вообще не про деньги история. Минимальные. В других командах поприличнее.
– Скромно – это сколько? Как зарплата учителя в регионе?
– Ох… А сколько в регионе зарплата?
– Тысяч 25.
– Да, примерно такие же условия. Меня не выделяли никак зарплатой. Георгий (Джикия, президент «Бей Беги» – Sports.ru) сказал: «На пиво и такси хватит!» – заявил Будаков.
«Бей Беги» – медиафутбольный клуб Александра Соболева и Георгия Джикии, команда сыграет в третьем сезоне Winline Медиалиги.
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