Будаков о зарплате в «Бей Беги»: «Джикия сказал: «На пиво и такси хватит!» Меня не выделяли никак»

Александр Будаков рассказал, сколько зарабатывал в «Бей Беги»

– Что по деньгам?

– Вообще не про деньги история. Минимальные. В других командах поприличнее.

– Скромно – это сколько? Как зарплата учителя в регионе?

– Ох… А сколько в регионе зарплата?

– Тысяч 25.

– Да, примерно такие же условия. Меня не выделяли никак зарплатой. Георгий (Джикия, президент «Бей Беги» – Sports.ru) сказал: «На пиво и такси хватит!» – заявил Будаков.

«Бей Беги» – медиафутбольный клуб Александра Соболева и Георгия Джикии, команда сыграет в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Будаков о переходе в «РМ»: «В плане финансов мне предложили меньше, чем в «Бей Беги». Здесь команда будет решать задачи – это интересно»