Соболев о «Бей Беги»: «Спонсора нашли. Как и говорили изначально – из своих денег ничего не даем»

Теги Спартак Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев рассказал о поисках спонсора для «Бей Беги».

Ранее появилась информация, что у команды Соболева и Георгия Джикии есть проблемы со спонсорами.

– Вы будете за свой счет вести команду в третьем сезоне Медиалиги?

– Нет, не будем. Просто сейчас ведем переговоры со многими спонсорами, решаем, с кем сотрудничать.

– А может быть такое, что спонсор не найдется к старту сезона?

– Нет, можно сказать, что спонсор уже нашелся, сейчас находимся в переговорах. Как и говорили изначально – из своих денег ничего не даем, – сказал форвард московского «Спартака» и президент «Бей Беги».

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3 комментария

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Павел Ермаков
Прекращайте ерундой страдать уже.Медиафутбол какой-то...
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Виталий
Кому-то вообще интересен медиафутбол ?
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исянов
какой спонсор какой бей беги. саня ты про футбол-то не забыл?
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