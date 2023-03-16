Соболев о «Бей Беги»: «Спонсора нашли. Как и говорили изначально – из своих денег ничего не даем»

Александр Соболев рассказал о поисках спонсора для «Бей Беги».

Ранее появилась информация, что у команды Соболева и Георгия Джикии есть проблемы со спонсорами.

– Вы будете за свой счет вести команду в третьем сезоне Медиалиги?

– Нет, не будем. Просто сейчас ведем переговоры со многими спонсорами, решаем, с кем сотрудничать.

– А может быть такое, что спонсор не найдется к старту сезона?

– Нет, можно сказать, что спонсор уже нашелся, сейчас находимся в переговорах. Как и говорили изначально – из своих денег ничего не даем, – сказал форвард московского «Спартака» и президент «Бей Беги».