Будаков о переходе в «РМ»: «В плане финансов мне предложили меньше, чем в «Бей Беги». Здесь команда будет решать задачи – это интересно»

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Александр Будаков рассказал подробности перехода в «Родину Медиа».

– Когда ты уходил из «Бей Беги», ты сказал, что причина ухода – это то, что ты устал от футбола, но спустя пару недель, ты подписал контракт с «Родиной Медиа»?

– А сколько длится отпуск у людей? Было предложение, от которого грех отказываться. Я, честно, думал взять паузу, посмотреть и подумать ближе к началу чемпионата.

Я уже говорил, что в плане финансов мне сделали предложение меньше, чем предлагали «Бей Беги». Здесь команда будет решать задачи – это интересно. Дима Тарасов (один из президентов «Родины Медиа» – прим. Sports.ru) конкретно позвонил и сказал: «Давай к нам».

Это было самое конкретное предложение. Все издалека заходили, а тут конкретно человек позвал.

– Кто еще интересовался?

– Мне Димка Егоров (один из президентов «БроукБойз» – прим. Sports.ru) сразу написал, как объявил об уходе из «Бей Беги», но опять же он ничего не предлагал, а спросил, что и как я вижу, хочу ли играть, потому что в команде есть Зирик (Иван Зириков, голкипер «БроукБойз» – прим. Sports.ru).

– А Макс Швагирев (голкипер «Родины Медиа» – прим. Sports.ru) не будет играть в РМ?

– По Максу Швагиреву непонятно в силу того, как будут матчи Второй лиги выпадать. Они перестраховались, они поняли, что Макс может теоретически попасть на матчи. Они подстраховались, чтобы не было пересечений», – сказал экс-игрок «Бей Беги».

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