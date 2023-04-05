Goody: «Козлы» будут забирать не только МФЛ, но и Кубок России. Будем биться с «Зенитом» в финале на «Газпром арене»

Goody заявил, что «Козлы» планируют выиграть Фонбет Кубок России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд .

«Козлы» в этом сезоне не просто так усилились звездами РПЛ и бразильцами. Мы будем забирать не только МФЛ, но и Кубок России. Нам все равно сколько будет [в Кубке России] медийных команд две или восемь. Будем биться с «Зенитом» в финале на «Газпром арене».

У нас полкоманды чемпионы и обладатели кубка. Один только вратарь Илья Абаев дважды брал Кубок России в составе «Локо». Ничего, возьмет и третий. Только в составе «Козлов», – сказал основатель GOATS.

«Зенит» уволил моего отца после 20 лет работы. Я пообещал, что создам клуб, который их обыграет». Основатель GOATS о мечте