Егоров об извинениях «Динамо»: «Почему этого не сделали сами Смолов и Бувач? Ответ прост: один правда считает журналиста «клоуном», а другой – «глупым»

Теги Федор Смолов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Желько Бувач Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на извинения «Динамо» за слова Федора Смолова и Желько Бувача

В 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило тольяттинскому «Акрону» в послематчевой серии (0:0, 1:4 по пенальти) и выбыло из турнира.

После матча Федор Смолов назвал журналиста «клоуном» из-за того, что тот напомнил форварду об обещании выиграть Кубок России. Позже спортивный директор клуба Желько Бувач на вопрос о будущем главного тренера Славиши Йокановича ответил: «Такой же глупый вопрос, как ты».

«Так если хотели извиниться – почему этого не сделали сами товарищи Бувач и Смолов?

Ответ прост: один правда считает журналиста «клоуном», а другой – правда «глупым».

И нечего тут стесняться! Больше трештока в русском футболе. Нельзя хейтить за мнение», – написал президент «БроукБойз».

«Динамо» извинилось за слова Смолова и Бувача: «С уважением относимся к СМИ. Футбол – это колоссальные эмоции, мы все разочарованы»

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40 комментариев

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argentina10
Ответ Alex Slobodskikh
Дмитрий Егоров - глупый клоун
да ладно, Егоров нормальный....кажется)))
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justbored
Ну в принципе можно и так, вместо этого хватания за нюхательные соли и приложения ручек к груди после каждой невинной вербальной стычки.
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aml7
Ну детский сад какой-то, как можно предъявлять футболисту за его обещание победить. Он говорит то что и должен сказать - "порвём всех", не может же он сказать "проиграем", "нет шансов". Ну не смогли и не смогли, ничего страшного, в другой раз победят, это спорт, всегда кто-то должен проиграть.
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justbored
Ответ Матвей Суицидин
Журналисты, возможно, их тоже клоунами считают, но ведь не называют публично. А давайте уберем все нормы приличия и диалог после матча будет такой: Журналист Смолову: Слышь, клоун, че прообещался на счет Кубка? За базар не хочешь ответить? Смолов: Тебе что ли обещал , клоун ****
Ну тут журналист уже в табло имеет все шансы получить. Как зачинщик уровня дискуссии.
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kliker
Ответ Матвей Суицидин
Журналисты, возможно, их тоже клоунами считают, но ведь не называют публично. А давайте уберем все нормы приличия и диалог после матча будет такой: Журналист Смолову: Слышь, клоун, че прообещался на счет Кубка? За базар не хочешь ответить? Смолов: Тебе что ли обещал , клоун ****
Мнение журналиста никому неинтересно. Пусть новости сообщает и не жужжит.
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Phantom1289
Спортивная журналистика в России это вымирающий вид. Единицы нормальных журналистов.
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Б81
Журналист в спину не кричит.
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Hunteralex
Ответ Матвей Суицидин
Журналисты, возможно, их тоже клоунами считают, но ведь не называют публично. А давайте уберем все нормы приличия и диалог после матча будет такой: Журналист Смолову: Слышь, клоун, че прообещался на счет Кубка? За базар не хочешь ответить? Смолов: Тебе что ли обещал , клоун ****
Вот такое интервью я бы посмотрел
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rwm7
Ну и в чем они не правы?
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deadjoker
И в чем они не правы?
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Норд из Скайрима
Егоров: «Ответ прост: один правда считает журналиста «клоуном», а другой – «глупым».

- Ну и ?
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Матвей Суицидин
Ответ Богдан Агафонов
Они (Смолов и Бувач) так считают и они правы.
Журналисты, возможно, их тоже клоунами считают, но ведь не называют публично. А давайте уберем все нормы приличия и диалог после матча будет такой:
Журналист Смолову: Слышь, клоун, че прообещался на счет Кубка? За базар не хочешь ответить?
Смолов: Тебе что ли обещал , клоун ****
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Мартинелли
Ответ Оригинальный Ник
Ну сказали и сказали, зачем драму разводить? С каких пор вообще стало нормально принуждать к извинениям за плохие слова? Ладно бы Смолов в Ахмате играл, но он не в Ахмате
Ну убили и убили, зачем осуждать убийц
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Dr. Heisenberg
Эти, так называемые, журналисты по-шакальи что-то ляпнули на ходу, им так же ответили, а они скорее это все выкладывать. Это не было интервью, это не была журналистская работа, это была провокация. При всем этом Динамо снизошло и принесло официальные извинения от имени клуба.
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schwein
Ответ Dmitry Orlov
Тем временем, приличный европейский тренер (сейчас возглавляет приличную европейскую сборную): Некий Ж (журналист): Очень невнятные впечатления оставила игра команды. Какой был план на игруи что не сработало? Некий Я: Для кого она была невнятная?. Ж: В частности, сейчас я выражаю свое мнение. Я: Оно никого не интересует.
А кто сказал, что этот залетный гастролёр приличный?
Ему бегство в Гагры пророчили с первого матча. Что в принципе и случилось.
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Greenwhite
Ответ Aleksey Yashin
Так я про Бувача и Смолова. Как будто первый день в футболе, и не знали что журналисты могут задать вопросы, которые им могут не понравиться
Не "прочитал", извините))) Тогда, конечно, всё правильно. Не хочешь общаться с журналистами - в мире есть множество работ и должностей, в которых это не обязательно)))
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Pertinax Gandi
Кто такой Егоров, чтобы мы знали его мнение? Не глупый ли клоун?
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Aleksey Yashin
Ответ Greenwhite
Если честно, так и не понял, в чём "хамство и невежество" подобных вопросов? Разве Смолов не обещал выиграть Кубок? Разве руководство Динамо уже не ищет нового тренера? Разве журналисты виноваты, что кое-кто плохо по мячу бьёт?)))) А когда мечта Смолова исполнится, и журналисты резко исчезнут из его жизни (похоже, всё к этому идёт), будет ли он этому рад?)))
Так я про Бувача и Смолова. Как будто первый день в футболе, и не знали что журналисты могут задать вопросы, которые им могут не понравиться
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Greenwhite
Ответ argentina10
правильно, нужно исключить подобных журналюг от спортсменов..
Точно! Именно в этом причина их плохой игры! Не будет "журналюг" - Смолов вспомнит, как по мячу попадать)))) Хорошо, что вы смотрите в корень проблемы. А то некоторые считают - чтобы хорошо играть, нужно лучше тренироваться))
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притвиц
Пусть тогда эти репортеры и бумагомараки тоже извиняются на тупые, бестактные и провокационные вопросы, не спроси хрень какую-то не получишь обидного ответа.
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Санитар-волк
Превратим российский спорт в трешток, это всё, что от него осталоаь
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Greenwhite
Ответ Aleksey Yashin
"И нечего тут стесняться! Больше трештока в русском футболе. Нельзя хейтить за мнение" Не надо превращать футбол в низкопробную медиалигу. И путать хамство и невежество с трештоком
Если честно, так и не понял, в чём "хамство и невежество" подобных вопросов? Разве Смолов не обещал выиграть Кубок? Разве руководство Динамо уже не ищет нового тренера? Разве журналисты виноваты, что кое-кто плохо по мячу бьёт?)))) А когда мечта Смолова исполнится, и журналисты резко исчезнут из его жизни (похоже, всё к этому идёт), будет ли он этому рад?)))
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jwbmwbqvih
Журналист хотел горяченького,он это получил.
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Михаил Сафонов
Джордан может считать кого угодно кем угодно, это не отменяет того факта, что на самом деле главный клоун он.😁😁😁
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pokergirl2023
И вновь на футбольной арене происходит драма, достойная оскара! Какого? Ну, какого угодно, главное, чтобы наши футболисты не выглядели "Смолово". А пока "Динамо" извиняется за "Бувача", мы можем наслаждаться этим зрелищем, как настоящим футбольным сериалом.
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