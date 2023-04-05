Дмитрий Егоров отреагировал на извинения «Динамо» за слова Федора Смолова и Желько Бувача

В 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило тольяттинскому «Акрону» в послематчевой серии (0:0, 1:4 по пенальти) и выбыло из турнира.

После матча Федор Смолов назвал журналиста «клоуном» из-за того, что тот напомнил форварду об обещании выиграть Кубок России. Позже спортивный директор клуба Желько Бувач на вопрос о будущем главного тренера Славиши Йокановича ответил: «Такой же глупый вопрос, как ты».

«Так если хотели извиниться – почему этого не сделали сами товарищи Бувач и Смолов?

Ответ прост: один правда считает журналиста «клоуном», а другой – правда «глупым».

И нечего тут стесняться! Больше трештока в русском футболе. Нельзя хейтить за мнение», – написал президент « ».

«Динамо» извинилось за слова Смолова и Бувача: «С уважением относимся к СМИ. Футбол – это колоссальные эмоции, мы все разочарованы»