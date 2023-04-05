Герман отреагировал на новость об увеличении команд Медиалиги в Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд .

«Думаю, что восемь медиакоманд не будет по тем же причинам, что озвучил Сева (журналист Терлецкий написал, что игры в профессиональном футболе – это огромные затраты, которые не все команды смогут покрыть – прим. Sports.ru).

Хотя помимо «Амкала» и 2D подобные затраты по силам «Броукам», « » и « ». Почти уверен, что такой пятеркой и зайдем. «Козлы», кстати, еще. Goody (президент «Козлов» – прим. Sports.ru) – мастер, ему тоже по силам вполне.

Тем интереснее будет следить, «кто дальше зайдет». Главное развести нас между собой, чтобы мы выбивали профессиональные коллективы, а не друг друга», – написал основатель «Амкала».

8 команд Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)