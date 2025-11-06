Кушанашвили о Медиалиге: «Первая же встреча. Егоров – Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»

Отар Кушанашвили: когда увидел стычке в Медиалиге, подумал, почему меня там нет?.

Шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили рассказал, как он попал в WINLINE Медиалигу .

«Я видел в интернете, как «Родина Медиа » проиграла финал [второго сезона Медиалиги]. Дима Тарасов полез с кулаками, был мат-перемат. Думаю, что за моя обстановка? Что за сладкая ####### (хрень)? ###### (бьют) друг друга, как будто бы это легитимно. Почему меня там нет?

Вдруг, совершенно неожиданно, мой товарищ Витя Ладненко говорил с Димой Тарасовым: «Вы же работаете с Отаром. Он не хочет как селебрити пополнить нашу команду с претензией на чемпионство?»

У меня из-за безработицы и безденежья были огромные свободные фрагменты времени. Мы встретились. Подумал, почему бы мне не поддерживать форму, став участником Медиалиги? Тем более визуально мне все нравилось.

Мы выбрали стиль одежды – пиджачок. Чтобы в силу того, что я пожилой юноша, я отличался. Чтобы это не были шорты или джинсы. Немного респектабельности, но при это посылы на ###.

Первая же встреча, играем с «БроукБойз ». Дима Егоров кричит Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»

Тогда Медиалига еще не озаботилась имиджем до такой степени, что ввела запреты на хулиганские выходки. Это сейчас она становится респектабильной. В этом есть и плюсы и минусы, но иногда это вызывает зевоту. Но тогда, когда пришел, это был бурлящий котел из обаятельных ######### (долбонавтов).

При этом я уже мирил и предотвращал. Некоторые бучи в Медиалиги были серьезными. Я не знал, что там так обстоят дела. Думал, это постановочное. Но есть люди, ненавидящие друг друга.

Но ненормативная лексика в адрес мамы, папы. Там столько красных линий было переступлено за несколько секунд. Можно было на основании одного оскорбления устраивать стенку на стенку, город на город. В Кутаиси ###### (удились) бы от такой Медиалиги. Я #####! Кутаисец! А там это было в порядке вещей. Поэтому я выбрал для себя роль примирителя», – рассказал Кушанашвили.

В марте 2025-го «Родина Медиа» прекратила существование.