0

Кушанашвили о Медиалиге: «Первая же встреча. Егоров – Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»

Отар Кушанашвили: когда увидел стычке в Медиалиге, подумал, почему меня там нет?.

Шоумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили рассказал, как он попал в WINLINE Медиалигу.

«Я видел в интернете, как «Родина Медиа» проиграла финал [второго сезона Медиалиги]. Дима Тарасов полез с кулаками, был мат-перемат. Думаю, что за моя обстановка? Что за сладкая ####### (хрень)? ###### (бьют) друг друга, как будто бы это легитимно. Почему меня там нет?

Вдруг, совершенно неожиданно, мой товарищ Витя Ладненко говорил с Димой Тарасовым: «Вы же работаете с Отаром. Он не хочет как селебрити пополнить нашу команду с претензией на чемпионство?»

У меня из-за безработицы и безденежья были огромные свободные фрагменты времени. Мы встретились. Подумал, почему бы мне не поддерживать форму, став участником Медиалиги? Тем более визуально мне все нравилось.

Мы выбрали стиль одежды – пиджачок. Чтобы в силу того, что я пожилой юноша, я отличался. Чтобы это не были шорты или джинсы. Немного респектабельности, но при это посылы на ###.

Первая же встреча, играем с «БроукБойз». Дима Егоров кричит Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»

Тогда Медиалига еще не озаботилась имиджем до такой степени, что ввела запреты на хулиганские выходки. Это сейчас она становится респектабильной. В этом есть и плюсы и минусы, но иногда это вызывает зевоту. Но тогда, когда пришел, это был бурлящий котел из обаятельных ######### (долбонавтов).

При этом я уже мирил и предотвращал. Некоторые бучи в Медиалиги были серьезными. Я не знал, что там так обстоят дела. Думал, это постановочное. Но есть люди, ненавидящие друг друга.

Но ненормативная лексика в адрес мамы, папы. Там столько красных линий было переступлено за несколько секунд. Можно было на основании одного оскорбления устраивать стенку на стенку, город на город. В Кутаиси ###### (удились) бы от такой Медиалиги. Я #####! Кутаисец! А там это было в порядке вещей. Поэтому я выбрал для себя роль примирителя», – рассказал Кушанашвили.

В марте 2025-го «Родина Медиа» прекратила существование.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Федос»
logoРодина Медиа
logoОтар Кушанашвили
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logo«T-Killah» Александр Тарасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: «Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!»
сегодня, 11:09
Смолов о Станковиче: «Он не учит русский язык – это говорит о банальном неуважении. Чувак не хочет вкладываться, ощущение, что приехал просто за бабками»
вчера, 09:45
«Десятка» – лучшая команда года, «Броуки» – вторые, «Амкал» и «СиндЕкат» делят 3-4 места». Егоров о лучших медиакомандах 2025-го
4 ноября, 13:35
6521 зритель посетил финал Кубка Медиалиги в Краснодаре – это антирекорд для решающих матчей турниров МФЛ
3 ноября, 18:05
Егоров о Станковиче: «Он работает в России уже полтора года, но до сих пор дает интервью по-итальянски. Подтянуть русский язык для него – плевое дело»
2 ноября, 16:34
Главные новости
Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: «Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!»
сегодня, 11:09
Защитник 2Drots Щерба покинул команду
сегодня, 10:37
«Перед финалом Кубка-2025 я не планировал повторяться. Но меня заколебали: «Приготовил сигару?» Шера о праздновании с сигарой
сегодня, 09:57
«Хихантес» Прокопа сыграет против «Райо де Барселоны» в испанской медиалиге
сегодня, 09:09
Шама о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «Это лишний раз подчеркивает, что надо забыть историю «за эмблему»
вчера, 19:28
Мусагалиев про «год дружбы» с «Амкалом»: «Все началось с того момента, когда Маврин начал говорить, что в «Десятке» нет лидеров»
вчера, 18:46
Мусагалиев о случае с задержкой зарплаты в ФК «10»: «В тайне от жены снимал деньги и раздавал зарплату»
вчера, 17:23
Игроки «Десятки» получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что отдали все призовые своему президенту
вчера, 12:35
Дзюба, Мусаев, Баста, Генич и другие поздравили Мусагалиева с победой в Кубке Медиалиги. Это первый трофей «Десятки» Азамата
вчера, 11:44
Азамат Мусагалиев: «Какое-то 2 мая все вспоминают. Что это? Это их история, я в ней не участвую»
вчера, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
17 минут назад
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38