Дмитрий Егоров: «Броуки» сыграют в Кубке, если будет выстроенная команда, понимание, что на матчах будут фанаты, и финансовые возможности»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на новости об увеличении команд Медиалиги в Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

«Говорят, что в Кубке России сыграют 8 команд МФЛ. Мы, как призеры МКС, должны быть там. Но скажу за себя, что в Кубок стоит идти только при трех условиях:

1. Выстроенная команда, которая на МФЛ покажет, что готова в Кубке дойти до команд ФНЛ-1.

2. Понимание, что на матчах будут присутствовать фанаты. В этом плане мы хотели бы развиваться не только как «Броуки», но и территориально, в Одинцове.

3. Если будет понимание, что мы потянем Кубок финансово.

При невыполнении хотя бы одного из этих условий идти в Кубок смысла нет.

Думаю, «Одинцово» станет домашней ареной «Броуков». Буду рад впервые в истории вывести одинцовский клуб в основной турнир Кубка России. Уверен, стадион будет заполнен до отказа», – написал президент «БроукБойз».

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