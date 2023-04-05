Дмитрий Егоров: «Броуки» сыграют в Кубке, если будет выстроенная команда, понимание, что на матчах будут фанаты, и финансовые возможности»

Дмитрий Егоров отреагировал на новости об увеличении команд Медиалиги в Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд .

«Говорят, что в Кубке России сыграют 8 команд МФЛ. Мы, как призеры МКС, должны быть там. Но скажу за себя, что в Кубок стоит идти только при трех условиях:

1. Выстроенная команда, которая на МФЛ покажет, что готова в Кубке дойти до команд ФНЛ-1.

2. Понимание, что на матчах будут присутствовать фанаты. В этом плане мы хотели бы развиваться не только как « », но и территориально, в Одинцове.

3. Если будет понимание, что мы потянем финансово.

При невыполнении хотя бы одного из этих условий идти в Кубок смысла нет.

Думаю, «Одинцово» станет домашней ареной «Броуков». Буду рад впервые в истории вывести одинцовский клуб в основной турнир Кубка России. Уверен, стадион будет заполнен до отказа», – написал президент «БроукБойз».