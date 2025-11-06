Защитник 2Drots Щерба покинул команду
Константин Щербаков покинул 2Drots.
2Drots объявил об уходе защитника Константина Щербакова.
28-летний защитник пришел в 2D в марте и за клуб провел 10 матчей.
Вместе с командой он поучаствовал в шестом сезоне WINLINE Медиалиги, где команда рекордно рано вылетела – в 1/8 финала.
Щерба сыграл за 2D в Кубке России, где команда вылетела во втором раунде Пути регионов – это повторение антирекорда клуба.
В Кубке Медиалиги-2025 Щербаков вместе с 2Drots вылетел в четвертьфинале дивизиона претендентов. Годом ранее, в первом розыгрыше турнира, «дроты» дошли до финала.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
