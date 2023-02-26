«Зенит» уволил моего отца после 20 лет работы. Я пообещал, что создам клуб, который их обыграет». Основатель GOATS о мечте

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Градиленко Газпром Арена (Крестовский) Юрий Гусаков Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Президент медиафутбольного клуба GOATS рассказал о желании обыграть «Зенит».

Дмитрий Гусаков, известный как Goody, – сын бывшего администратора и кит-менеджера «Зенита» Юрия Гусакова. Весной 2021 года Гусаков-старший был уволен из петербургского клуба. Причиной послужил инцидент с забытой формой в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином».

«Моего отца уволили из ФК «Зенит», где он проработал более 20 лет. Для него это был большой стресс. Тогда я пообещал себе, что создам команду, которая обыграет сине-бело-голубых на «Газпром Арене».

Дмитрий Градиленко (главный тренер «Козлов» – прим. Sports.ru) мне в этом поможет. Это вопрос времени. Я знаю, что нужно делать. Моя амбициозная цель – однажды обыграть «Зенит» на «Газпром Арене». В принципе, я вижу вариант, что мы выйдем в Кубок России и обыграем «Зенит» – вопрос в игроках.

Подсобрать тот состав, который даст бой командам Премьер-лиги – это вопрос времени. Ждите, что через пару лет мы будем биться против команд Премьер-лиги, именно биться», – заявил Goody.

GOATS вовсе не банда рэперов. За нее играют экс-игроки сборной Беларуси, а белорусские болельщики пишут о них восторженные комменты

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30 комментариев

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ubber
Ответ Antonio Romangoli
Снова болельщики Зенита ноют , что их оболгали , и стараются парня зачмырить в комментариях)
Всему виной бoлoтные испарения и малое число солнечных дней.
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ss_podonok
Ответ Фарид Харисов
Может стоит сказать спасибо Зениту что его отец 20 лет на них работал, 100% обеспечив на годы вперёд себя и семью, чем мстить за увольнение (причем 100% заслуженное, он был администратором и забыл форму на матч привезти, ахахахах)
фарид, опять ты лезешь туда, в чём не разбираешься. ты как ребёнок, который думает, что если человек работает в крупной компании, то он обязательно имеет зп сверх рынка. нет, это не так
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Владимир Бегляков
Ответ -DF-
Вот за что не люблю медиафутбол, так это за то, что футбола там по минимуму, а главное - скандалы-интриги-расследования. Кому он был бы интересен со своими Козлами, а так вон аж Зенитовскими тегами спорц смог в эту унылую ветку стадо желудеедов заманить )
Ты от бачка то не отходи далеко, а то без ужина останешся
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-1
-1
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Balt
Ну, стресс стрессом, но не просто так уволили же - забыть на выездной матч весь комплект формы для команды это прямо скажем эпик фэйл на почти 4 ляма рублей за экспресс-доставку. Какие тут обиды могут быть? Тут уж не до сантиментов.
+4
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+3
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Ходор
Если не получится,твой сын попробует потом еще...
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-1
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Svobodu Mne
Уволили за косяки, сынок в обидках)
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Ilya Bobrin
Ответ Фарид Харисов
Думаю, что большая зарплата. Сужу по биографии сына: до 18 лет футболистом быть хотел, играл в академии Зенита, потом пошел "в бизнес", где быстро заработал первый миллион. никакой бизнес без стартового капитала невозможен. обычной рутинной работой никогда не занимался. взлетел достаточно резко. страдал всякой фигнёй типа карьеры рэпера, имеет средства на содержание медиаклуба. Вопрос: на какие такие денежки он так беззаботно жил и развивался? правильно - на деньги отца, не последнего человека в Зените на протяжении 20 лет.
поверьте на слово: никаких великих денег он там не заработал)
бизнес возможно начать хоть с нулём в кармане. тоже просто поверьте 😉
чем вас парень задел так?)
ну, считает он, что с папой плохо обошлись - дело его)
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-4
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Фарид Харисов
Ответ Ilya Bobrin
по-вашему, у администратора команды какая зарплата? мне правда любопытно об этих годах вперёд
Думаю, что большая зарплата.
Сужу по биографии сына: до 18 лет футболистом быть хотел, играл в академии Зенита, потом пошел "в бизнес", где быстро заработал первый миллион. никакой бизнес без стартового капитала невозможен. обычной рутинной работой никогда не занимался. взлетел достаточно резко. страдал всякой фигнёй типа карьеры рэпера, имеет средства на содержание медиаклуба. Вопрос: на какие такие денежки он так беззаботно жил и развивался?
правильно - на деньги отца, не последнего человека в Зените на протяжении 20 лет.
+11
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+10
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Ilya Bobrin
Ответ Фарид Харисов
Может стоит сказать спасибо Зениту что его отец 20 лет на них работал, 100% обеспечив на годы вперёд себя и семью, чем мстить за увольнение (причем 100% заслуженное, он был администратором и забыл форму на матч привезти, ахахахах)
по-вашему, у администратора команды какая зарплата?
мне правда любопытно об этих годах вперёд
+3
-1
+2
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Фарид Харисов
Ответ Niko [Ars]
ты думаешь в Зените весь персонал какие-то огромные зп получает, на которые можно себя и семью на годы вперёд обеспечить))? а Гуди накидывает просто
ну так отец его не просто "персонал", а вполне себе крутую должность занимал.
+3
-1
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Карл_Иваныч
Зря только скрывает истинную сущность за англицизмом.
Кстати, как выглядит в свете защиты русского языка от нерусского?
0
-1
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Ростов-на-Дону
"проек" презирает вся страна
+2
-4
-2
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Ковид 07.10.52
Вот такие они питерские...нет просто так работать, так нет все врагов ищут...одни на западе, вот этот рядом...тьфу...
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-2
-2
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Niko [Ars]
Ответ Фарид Харисов
Может стоит сказать спасибо Зениту что его отец 20 лет на них работал, 100% обеспечив на годы вперёд себя и семью, чем мстить за увольнение (причем 100% заслуженное, он был администратором и забыл форму на матч привезти, ахахахах)
ты думаешь в Зените весь персонал какие-то огромные зп получает, на которые можно себя и семью на годы вперёд обеспечить))? а Гуди накидывает просто
+6
-9
-3
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Карл_Иваныч
Ну, где московские со со своим переменным "вся Россия за GOATS " ? ;-)
+4
-5
-1
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Antonio Romangoli
Снова болельщики Зенита ноют , что их оболгали , и стараются парня зачмырить в комментариях)
+6
-5
+1
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-DF-
Вот за что не люблю медиафутбол, так это за то, что футбола там по минимуму, а главное - скандалы-интриги-расследования.
Кому он был бы интересен со своими Козлами, а так вон аж Зенитовскими тегами спорц смог в эту унылую ветку стадо желудеедов заманить )
+14
-2
+12
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Carlos
Ответ Фарид Харисов
Может стоит сказать спасибо Зениту что его отец 20 лет на них работал, 100% обеспечив на годы вперёд себя и семью, чем мстить за увольнение (причем 100% заслуженное, он был администратором и забыл форму на матч привезти, ахахахах)
По факту 👌
+8
-1
+7
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Назар Игорь
Этот ротозей на ровном месте "нагрел" клуб на несколько лимонов, сказал бы спасибо что просто уволили, без удержания ущерба.
+11
-2
+9
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Sanches93
Пишет так, как будто его Зенит ни за что уволил, а по факту уволили по делу за совершенно дикий инцидент, когда начальник команды забыл форму на выезд
+26
-3
+23
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Фарид Харисов
Может стоит сказать спасибо Зениту что его отец 20 лет на них работал, 100% обеспечив на годы вперёд себя и семью, чем мстить за увольнение (причем 100% заслуженное, он был администратором и забыл форму на матч привезти, ахахахах)
+76
-7
+69
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Александр Кудрявцев
Так держать 🙏🙏🙏 Удачи 💪💪💪
+3
-6
-3
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за зенит
Ничего не знаю про этого человека...но очень похоже на бред
+19
-3
+16
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Александр Кудрявцев
Ответ ss_podonok
удачи тебе! реально надо дать бой чинушам из газпрома
🙏🙏🙏💪💪💪
+4
-7
-3
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Антимосковский
видимо, он собирается сперва деморализовать игроков Зенита своей единственной песней про панамеру, хотя те даже глухие раскатают любую его команду что через 2 года, что через 20 лет
+2
-3
-1
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