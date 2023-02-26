«Зенит» уволил моего отца после 20 лет работы. Я пообещал, что создам клуб, который их обыграет». Основатель GOATS о мечте
Президент медиафутбольного клуба GOATS рассказал о желании обыграть «Зенит».
Дмитрий Гусаков, известный как Goody, – сын бывшего администратора и кит-менеджера «Зенита» Юрия Гусакова. Весной 2021 года Гусаков-старший был уволен из петербургского клуба. Причиной послужил инцидент с забытой формой в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином».
«Моего отца уволили из ФК «Зенит», где он проработал более 20 лет. Для него это был большой стресс. Тогда я пообещал себе, что создам команду, которая обыграет сине-бело-голубых на «Газпром Арене».
Дмитрий Градиленко (главный тренер «Козлов» – прим. Sports.ru) мне в этом поможет. Это вопрос времени. Я знаю, что нужно делать. Моя амбициозная цель – однажды обыграть «Зенит» на «Газпром Арене». В принципе, я вижу вариант, что мы выйдем в Кубок России и обыграем «Зенит» – вопрос в игроках.
Подсобрать тот состав, который даст бой командам Премьер-лиги – это вопрос времени. Ждите, что через пару лет мы будем биться против команд Премьер-лиги, именно биться», – заявил Goody.
GOATS вовсе не банда рэперов. За нее играют экс-игроки сборной Беларуси, а белорусские болельщики пишут о них восторженные комменты
бизнес возможно начать хоть с нулём в кармане. тоже просто поверьте 😉
чем вас парень задел так?)
ну, считает он, что с папой плохо обошлись - дело его)
Сужу по биографии сына: до 18 лет футболистом быть хотел, играл в академии Зенита, потом пошел "в бизнес", где быстро заработал первый миллион. никакой бизнес без стартового капитала невозможен. обычной рутинной работой никогда не занимался. взлетел достаточно резко. страдал всякой фигнёй типа карьеры рэпера, имеет средства на содержание медиаклуба. Вопрос: на какие такие денежки он так беззаботно жил и развивался?
правильно - на деньги отца, не последнего человека в Зените на протяжении 20 лет.
мне правда любопытно об этих годах вперёд
Кстати, как выглядит в свете защиты русского языка от нерусского?
Кому он был бы интересен со своими Козлами, а так вон аж Зенитовскими тегами спорц смог в эту унылую ветку стадо желудеедов заманить )