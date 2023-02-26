«Зенит» уволил моего отца после 20 лет работы. Я пообещал, что создам клуб, который их обыграет». Основатель GOATS о мечте

Президент медиафутбольного клуба GOATS рассказал о желании обыграть «Зенит».

Дмитрий Гусаков, известный как Goody, – сын бывшего администратора и кит-менеджера « » . Весной 2021 года Гусаков-старший был уволен из петербургского клуба. Причиной послужил инцидент с забытой формой в матче 21-го тура с «Рубином».

«Моего отца уволили из ФК «Зенит», где он проработал более 20 лет. Для него это был большой стресс. Тогда я пообещал себе, что создам команду, которая обыграет сине-бело-голубых на «Газпром Арене».

(главный тренер «Козлов» – прим. Sports.ru) мне в этом поможет. Это вопрос времени. Я знаю, что нужно делать. Моя амбициозная цель – однажды обыграть «Зенит» на « ». В принципе, я вижу вариант, что мы выйдем в Кубок России и обыграем «Зенит» – вопрос в игроках.

Подсобрать тот состав, который даст бой командам Премьер-лиги – это вопрос времени. Ждите, что через пару лет мы будем биться против команд Премьер-лиги, именно биться», – заявил Goody.

GOATS вовсе не банда рэперов. За нее играют экс-игроки сборной Беларуси, а белорусские болельщики пишут о них восторженные комменты