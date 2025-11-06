  • Спортс
«Перед финалом Кубка-2025 я не планировал повторяться. Но меня заколебали: «Приготовил сигару?» Шера о праздновании с сигарой

Шера: взял две сигары и гильотину, но забыл в их в отеле. Просил дядю купить.

Форвард «Десятки» Шера рассказал, как появилась традиция праздновать трофеи WINLINE Медиалиги, куря сигару.

 В понедельник ФК «10» выиграл Кубок Лиги. Это первый трофей в истории клуба». После матча Шера курил сигару. Так же он делал год назад, когда выиграл это же трофей с «Амкалом».

«Все пошло от любви к НБА. Плюс Ибра так делал в «Милане», Пике в «Барсе». Смотрелось всегда солидно! В прошлом году, еще перед МФЛ-5 мы с девушкой обсуждали, как круто они там празднуют чемпионство. Говорю: «Прикольно выиграть сезон и закурить сигару в духе олдскула баскета».

Злата подарила мне на день рождения среди прочих подарков сигару с запиской: «Теперь ты должен выиграть Кубок МФЛ и закурить сигару». Забавно, она перепутала, имела в виду МФЛ-5. С «Десяткой» тогда выиграть не получилось. Но осенью, когда с «Амкалом» мы выиграли Кубок МФЛ. Злата после матча торжественно вручила ту сигару, а я закурил.

Перед финалом Кубка-2025 я не планировал повторяться. Но меня заколебали: «Приготовил сигару?» Я подумал, что это как в истории про африканское племя, которое молилось, чтоб на следующий день наконец-то пошел дождь, но только один мальчик взял с собой зонт. Вопрос веры. Не сомневался, что выиграем. Поэтому решил сделать традицией.

Самое смешное – я взял в Краснодар две сигары и гильотину, но забыл в их в отеле. Написал дяде, чтобы он заехал и купил, но никому не говорил об этом. Как только Гудай забил, я сразу побежал к трибунам целовать семью и забрать сигару.

Взял две, потому что хотел закурить их с Назаром – как единственные двукратные победители Кубка. Но его сигара потухла. Понимаю, что это курение в общественном месте, но охрана стадиона не просила убрать. Если прилетит штраф, придется платить, закон уважаем!

У меня дома разные сигары. Есть та самая с финала в Питере, сейчас везу из Краснодара. Есть нераспечатанные, подаренные близкими. Я в жизни не курю, но пытаюсь разобраться в сигарах на теоретическом уровне», – рассказал Шера в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России

Дублер Акинфеева, защитник, игравший против Месси на ЧМ. Кто привел клуб Мусагалиева к трофею
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
