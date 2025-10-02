Батраков об игре в Медиалиге: «За «Банку» бы сыграл, наверное»

Алексей Батраков мог бы сыграть за «Альфа-Банку» в WINLINE Медиалиге.

– Ты был на матче ФК «Банка». Можешь сыграть в Медиалиге?

– Наверное, выйти сейчас невозможно и непрактично. Был интерес смотреть, когда все зарождалось. Было много медийных, сейчас отошло на второй план. Но и уровень вырос. Некоторые команды могли бы спокойно играть в ФНЛ . За «Банку» бы сыграл, наверное.

Хотелось бы побольше медийных футболистов, больше интереса будет. Медиалига растет. Слышал, что они будут играть в Китае. Это круто. Как раз пацанов подстегивает попасть, возможно, – сказал хавбек «Локо ».

Напомним, девушка Батракова Ирина Подшибякина являлась президентом «Альфа-Банки» в Кубке Лиги. Клуб проиграл 4 из 4 матчей и вылетел из турнира.