Тренер «Фанкома» о техническом поражении в Кубке: «Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?»
«Очень расстроился, убили такую сказку. Уже ничего не сделаешь. Кто же знал, что так будет? Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?
Если бы мы знали, вы думаете, я бы выпустил его на поле? У нас любительский клуб, что нам лезть в дебри? Когда мы его заявляли на Кубок, у него на странице в РФС было написано, что никаких ограничений нет», – сказал Вячеслав Проценко.
КДК присудил техническое поражение «Фанкому» в матче FONBET Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 – по пенальти) из-за участия дисквалифицированного полузащитника Артема Федчука.
За «Фанком» в Кубке выступали многие футболисты, регулярно играющие в WINLINE Медиалиге.
Таких игроков в заявке команды было более 10. В их числе Никита Кирсанов («Матч ТВ»), Диего Малания («Титан»), Артем Щербак (Fight Nights), Валерий Соломаха («Народная Команда») и другие.