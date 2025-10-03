«Федчук обманул клуб». Григорьянц о техническом поражении «Фанкома» в Кубке

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, что Федчук знал о своей дисквалификации.

КДК присудил техническое поражение «Фанкому» в матче FONBET Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 – по пенальти) из-за участия дисквалифицированного полузащитника Артема Федчука.

«Федчук обманул клуб и сказал, что у него нет никакой дисквалификации и он может быть заявлен для участия в соревнованиях. Федчук был на связи с ним, он был на заседании, от него есть объяснительная, где пишет, что не знал о том, что он дисквалифицирован. Прямо его рукой написано. Когда мы зачитали все документы и привели скриншот, на котором видно, что мы ему на почту направили [всю информацию], он промолчал», – сказал Артур Григорьянц.

За «Фанком» в Кубке выступали многие футболисты, регулярно играющие в WINLINE Медиалиге .

Таких игроков в заявке команды было более 10. В их числе Никита Кирсанов («Матч ТВ»), Диего Малания («Титан»), Артем Щербак (Fight Nights), Валерий Соломаха («Народная Команда») и другие.