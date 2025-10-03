Кубковые матчи «БроукБойз» и «Амкала» посмотрело почти 4 млн человек

Стали известны охваты последних матчей медийных клубов в Кубке России.

РФС предоставили данные охватов матчей 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Матч «БроукБойз» и «Сокола» посмотрело 1 945 010 телезрителей. Матч «Амкала » против «Енисея » посмотрело чуть меньше – 1 887 450 телезрителей.

«БроукБойз» уступили «Соколу» (0:2), а «Амкал» проиграл «Енисею» (1:2). 4-й раунд Пути регионов Кубка России остается рекордной стадией для медиакоманд.