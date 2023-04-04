Егоров о Крапе: «Его нужно отправить на курсы и к психотерапевту. Сделать реалити-шоу о парне, который вернулся и стал крутым»

Дмитрий Егоров дал совет Крапу, как окончательно не загубить свою карьеру

«С Крапом нужно делать проект «Спасение». Отправить его в институт, заставить снимать там его блоги, отправить на дополнительные курсы и к психотерапевту. Сделать реалити-шоу, где парень, который чуть не погубил себя, возвращается и становится взрослым, осознанным и крутым.

Если на это у «дротов» нет времени – Крап должен сделать это все сам. Разорвать этот порочный круг, уйти из команды, купить камеру, нанять монтажера и делать проект по восстановлению личности самостоятельно.

Пора становиться не просто частью какого-то проекта, а личностью, самим собой – возраст и обстоятельства это диктуют», – сказал президент «БроукБойз».

Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты