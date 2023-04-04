Егоров о Крапе: «Его нужно отправить на курсы и к психотерапевту. Сделать реалити-шоу о парне, который вернулся и стал крутым»

Теги 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Даниил Крапивников Медиафутбол

Дмитрий Егоров дал совет Крапу, как окончательно не загубить свою карьеру

«С Крапом нужно делать проект «Спасение». Отправить его в институт, заставить снимать там его блоги, отправить на дополнительные курсы и к психотерапевту. Сделать реалити-шоу, где парень, который чуть не погубил себя, возвращается и становится взрослым, осознанным и крутым.

Если на это у «дротов» нет времени – Крап должен сделать это все сам. Разорвать этот порочный круг, уйти из команды, купить камеру, нанять монтажера и делать проект по восстановлению личности самостоятельно.

Пора становиться не просто частью какого-то проекта, а личностью, самим собой – возраст и обстоятельства это диктуют», – сказал президент «БроукБойз».

Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты

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