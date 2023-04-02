Дмитрий Егоров: «Гогниев в «Химках» ставит футбол, где вратарь должен играть ногами, а команда – катать мяч. Стиль важен, но не когда впереди – вылет в ФНЛ»

Теги Зенит Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Первая лига Краснодар Виталий Гудиев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об игре «Химок» под руководством Спартака Гогниева.

«Краснодар» разгромил в гостях «Химки» (6:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

«Химки» и футбол. Спартак Гогниев в «Химках» ставит тот вид футбола, где вратарь должен играть ногами, а команда – катать мяч.

Как итог: «Химки» чуть не зацепились с «Зенитом», но обосрались с «Краснодаром» после финтов Гудиева у своих ворот.

Да, стиль, конечно, важен, но вряд ли в том случае, когда впереди у тебя – вылет в ФНЛ, исход половины состава и, что вполне возможно, очередное расформирование проекта», – написал президент «БроукБойз».

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9 комментариев

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Ковид 07.10.52
Для того. чтобы ставить такой футбол нужны подходящие игроки...а их нет...и нормальный тренер делает игру из возможностей. а не хотелок....
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Nick Crosier
Гогниев словно ставит по вене.
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Georgii Neverov
Гогниев сам не знает какой футбол он ставит...
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Буратино55
Ну таких как Егоров точно слушать не надо. Хотя бы футбол гогниев ставит норм, вылетят в любом случае, что с автобусом больше шансов что ли?
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Карл_Иваныч
Гогниев ставит футбол. который избавит меня от лицезрения "Химок" в РПЛ, а самого Гогниева вообще в телевизоре - спасибо ему за это.
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Dmitry_1986
Гогниев ставит команде тот стиль, который его исполнители не в состоянии реализовать, и это только его вина. Тренер обязан знать возможности игроков. Они мяч через вратаря иногда разыгрывают, а он его принять не в состоянии, хуже, чем первые юноши в любой ДЮСШ, просто ужас....
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Даниил Гутин
Гогниев ставит стиль, который неплохо работал у него как раз в ФНЛ, всё логично
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CoMoBo3
Эй, Кристина, хватит тащить каких-то ноунеймов в ленту. Тег Зенита здесь явно лишний.
+9
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Вова Гаврилов
Гогниев ставит футбол, который обеспечит выход в лучшую лигу мира, и это уже не удивляет
+16
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