Дмитрий Егоров высказался об игре «Химок» под руководством Спартака Гогниева.

«Краснодар» разгромил в гостях «Химки» (6:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

«Химки» и футбол. Спартак Гогниев в «Химках» ставит тот вид футбола, где вратарь должен играть ногами, а команда – катать мяч.

Как итог: «Химки» чуть не зацепились с «Зенитом», но обосрались с «Краснодаром» после финтов Гудиева у своих ворот.

Да, стиль, конечно, важен, но вряд ли в том случае, когда впереди у тебя – вылет в ФНЛ, исход половины состава и, что вполне возможно, очередное расформирование проекта», – написал президент « ».